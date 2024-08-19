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В Искитиме отметили 90-летие цементного завода

  • 19/08/2024, 10:22
В Искитиме отметили 90-летие цементного завода
В преддверии Дня строителя в Искитиме состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода (ныне АО «Искитимцемент»).

Праздник объединил работников и ветеранов АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»), ЗАО «Чернореченский карьер» и ООО «Сибцемсервис», руководителей холдинга «Сибирский цемент», представителей власти и общественных организаций.

И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов поздравил коллектив цементников с юбилеем предприятия от имени губернатора и правительства Новосибирской области и вручил благодарственное письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

«В регионе немного действующих предприятий, которые могут похвастать столь богатой историей. Огромное спасибо ветеранам, построившим завод, работникам, продолжающим их дело, а также руководству предприятия и холдинга за вклад в развитие производства. Продукция «Искитимцемента» – это продукция будущего, потому что без нее невозможно возведение ни одного крупного объекта строительства. Цемент был и останется важнейшим стройматериалом», – отметил Денис Рягузов.

«Благодаря профессионализму, упорству, ответственности цементников, из поколения в поколение передававших уникальный опыт и теплое, по-настоящему душевное отношение к родному заводу, производство продолжало функционировать в самые сложные периоды. Сегодня коллектив предприятия, с 2020 года работающего в составе холдинга «Сибирский цемент», бережно хранит традиции прошлого и на их основе строит фундамент будущих успехов. Славная история завода продолжается, а значит, впереди у «Искитимцемента» – новые производственные победы», – подчеркнул в своем поздравлении президент АО «ХК «Сибцем» Олег Шарыкин.

Первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, выступая перед собравшимися, акцентировал внимание на достижениях и блестящей репутации компании.

«Сегодня «Искитимцемент» динамично развивается. На предприятии реализуются масштабные инвестиционные программы, обновляется оборудование в цехах, работают прекрасные профессионалы, – добавил Геннадий Рассказов. – До своего столетия заводу предстоит пройти большой путь. Мы пройдем его вместе – с радостью и гордостью в сердце».

К поздравлениям также присоединились депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко, исполнительный директор Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина, глава Искитима Сергей Завражин, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская, епископ Искитимский и Черепановский Леонид и другие гости.

Помимо этого, в адрес цементников поступили видеопоздравление от депутата Государственной Думы по избирательному округу № 137 Александра Аксёненко, правительственные телеграммы от первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимира Городецкого и члена Комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратного победителя Олимпийских игр, девятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина.

«За прошедшие годы многие поколения цементников внесли значительный вклад в укрепление позиций завода, – подчеркнул управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – И сегодня он по праву является одним из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. Убежден, что нынешний коллектив «Искитимцемента», сохраняя и развивая замечательные традиции своих предшественников, будет и впредь трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо города и региона».

В Искитиме отметили 90-летие цементного завода

В день празднования юбилея более 200 сотрудников АО «Искитимцемент» и ЗАО «Чернореченский карьер» удостоены различных наград. Труд цементников отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Полномочного представителя Президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания и министерства строительства региона, главы города Искитима и Федерации профсоюзов Новосибирской области, а также наградами холдинга и предприятия.

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун и машинист (обжигальщик) вращающихся печей цеха «Обжиг» АО «Искитимцемент» Юрий Колтунов. Звание «Почетный работник промышленности строительных материалов» присвоено начальнику цеха «Помол» АО «Искитимцемент» Владимиру Булышеву.

Ордена «За особый вклад в развитие цементной промышленности» от НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» вручены бывшему директору цемзавода Искитима Борису Дерновскому и главному инженеру ЗАО «Чернореченский карьер» Владимиру Стадникову. Еще три человека удостоены знаков «За особый вклад в развитие цементной промышленности».

В Искитиме отметили 90-летие цементного завода

Под бурные аплодисменты коллег золотой знак «Почетный работник холдинга «Сибирский цемент» III степени вручен директору по производству АО «Искитимцемент» Сергею Червоткину. Аналогичную награду получили главный технолог – начальник производственно-технологического отдела АО «Искитимцемент» Лариса Панькина и начальник футеровочного участка ООО «Сибцемсервис» Юрий Воронин.

Фотографии 20 представителей АО «Искитимцемент» и ЗАО «Чернореченский карьер» (17 и 3 соответственно) размещены на доске почета. 12 сотрудникам присвоено звание ветерана АО «Искитимцемент».

В юбилейный год АО «Искитимцемент» инициировало и провело ряд спортивно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий для заводчан и их семей. И, конечно же, следуя многолетней традиции, предприятие выделило средства на организацию концертной программы, посвященной Дню города, который искитимцы отметили 10 августа.

Фото предоставлено АО «Искитимцемент». Автор фото: Екатерина Абибула

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность Искитимцемент бизнес


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