Пандемия почти наполовину урезала план по диспансеризации населения

За 11 месяцев текущего года на территории области диспансеризацию и профосмотр прошли лишь 56% жителей от ранее запланированного количества в 625 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве доложил глава регионального Минздрава Константин Хальзов. По словам министра, планы по обследованию новосибирцев скорректировала в сторону уменьшения ситуация с коронавирусной инфекцией.

— Были введены ограничительные мероприятия по проведению диспансеризации и профилактического осмотра с июня по сентябрь включительно, — сообщает Хальзов. — В связи с этим выполнение плана за 11 месяцев текущего года пока составляет не более 56%.

— Диспансеризация проводится через два месяца после выздоровления, — сообщает Хальзов. — В первую очередь приглашаются лица, имеющие два и более инфекционных заболевания. Разделены потоки на оказание помощи пациентам по диспансеризации, так и с оказанием помощи с инфекционными заболеваниями. Параллельно с этим проводится вакцинация. Для этого также разделены все потоки, чтобы пациенты с инфекционными и неинфекционными заболеваниями не пересекались. Опыт, который мы наработали в борьбе с ковидом, помогает организовать разделение пациентов.

В то же время, помимо количественных, пандемия внесла и качественные изменения в проведение диспансеризации. Как сообщает министр, теперь жители области, переболевшие коронавирусом, обследуются по отдельной программе. Первый этап состоит из обязательного обследования и комплекса мероприятий, а также при наличии медицинских показаний. Второй этап — углубленная диспансеризация по медицинским показателям с учетом результатов первого этапа для уточнения диагноза. Первый этап уже прошли 11 тысяч человек, выявлены более 3 тысяч заболеваний, на первом месте из которых — постковидный синдром, 268 человек направлены на медицинскую реабилитацию. Такой подход, по словам главы Минздрава, позволяет, во-первых, более детально провести обследование переболевших, а, во-вторых, разделить потоки пациентов.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в диспансеризации и профосмотре взрослого населения на территории региона участвуют 66 медицинских организаций. Для жителей отдаленных населенных пунктов работают 15 передвижных медицинских комплексов. Проведены более 1,6 тысячи выездов, обследованы более 56 тысяч человек, более 1,5 тысячи пациентов взяты под наблюдение, получили медицинскую помощь более 19 тысяч человек. В ходе выездных мероприятий выявлены более 3 тысяч заболеваний, в том числе подозрение на злокачественные образования и на туберкулез. Из выявленных заболеваний на первом месте — заболевания системы кровообращения.

За 11 месяцев 2021 года в ходе диспансеризации и профосмотра выявлены 33 тысячи заболеваний, ведущее место среди которых занимают болезни системы кровообращения (38%). Зарегистрированы около 508 тысяч факторов риска развития хронических и инфекционных заболеваний, наиболее распространенные из которых — нерациональное питание и низкая физическая нагрузка.