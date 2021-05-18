СибГУТИ и Новосибирский Сбер договорились о сотрудничестве

В ходе торжественной церемонии документ подписали и.о. ректора СибГУТИ Бари Хаиров и управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов.

Соглашение предполагает взаимодействие вуза и банка по таким направлениям, как расширение возможностей практической деятельности для трудоустройства учащихся и выпускников СибГУТИ, создание совместных программ для студентов и преподавателей, оказание банком консультационной поддержки, а также развитие научно-исследовательской деятельности и цифровой материально-технической инфраструктуры.

«Мы стремимся непрерывно взаимодействовать с учебными заведениями и всегда готовы поделиться лучшими практиками и разработками в научной, образовательной и технологической сферах. Я благодарен СибГУТИ и Бари Галимовичу за проактивный и прогрессивный подход. Наше соглашение – логичное продолжение сотрудничества банка и вуза в части разработки и реализации совместных проектов по модернизации кибербезопасности и внедрению ИИ в научно-образовательный процесс»

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк

В этот же день СибГУТИ торжественно открыл киберполигон, в создании которого принимал участие Сбер, в частности, Сервисный центр «Информационная безопасность». Киберполигон – мультифункциональный цифровой комплекс, предоставляющий инфраструктуру для разработки и тестирования программного и аппаратного обеспечения, моделирования киберугроз и отработки реакций на них, отработки практических навыков обучающихся, преподавателей и специалистов СибГУТИ и других организаций в области информационной безопасности, искусственного интеллекта, сквозных цифровых технологий.

«Киберполигон СибГУТИ открывает новые возможности по обучению и тренировке ключевых навыков специалистов, занятых в реализации федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Бари Хаиров, исполняющий обязанности ректора СибГУТИ