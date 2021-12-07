Рекламодателям

Банк «Открытие»: открывается регистрация на международную олимпиаду по анализу данных IDAO

  • 07/12/2021, 11:42
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и платиновый партнер - банк «Открытие» - проведут международную олимпиаду по анализу данных IDAO.

Новости компанийОлимпиада пройдёт в два этапа: отборочный продлится с 1 по 28 февраля 2022 года, а финальный — 16–17 апреля. Регистрация открывается 6 декабря.

Планируется, что первый этап олимпиады пройдёт в онлайн-формате на Яндекс.Контесте — онлайн-платформе для организации соревнований по программированию. Заключительный этап состоится в главном офисе Яндекса в Москве.

В 2022 году первый тур IDAO посвящен решению научной задачи предсказанию свойств двумерных кристаллов различных конфигураций. Такие кристаллы, состоящие только из одного атомного слоя, обладают уникальным энергетическим ландшафтом, благодаря которому они могут играть роль мощных катализаторов, эффективных полупроводниковых и оптоинформационных элементов.

«Синтез двумерных кристаллов с заданными свойствами представляет собой принципиально новую область междисциплинарных исследований. Один из способов создания новых кристаллов — получение сплавов и контролируемое введение дефектов. Структурные дефекты существенно влияют на физические и химические свойства, такие как проводимость, фотолюминесценция, магнетизм. Пространство возможных конфигураций огромно, поэтому использование методов машинного интеллекта позволит значительно сократить время на поиск новых ключевых конфигураций, обладающих заданными свойствами», — говорит Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.

«Участникам необходимо собрать нейросеть расчета прямой задачи, которая обычно решается путем долгих вычислительных экспериментов. Мы подготовили данные, содержащие описания различных конфигураций кристаллов и их энергетические свойства. С точки зрения машинного обучения, входные данные представляют собой облака точек (point clouds), что дает возможность экспериментировать с различными подходами, такие как графовые нейросети, топологический анализ», — отмечает Андрей Устюжанин, заведующий лабораторией LAMBDA.

«Олимпиада IDAO проходит уже в пятый раз и с каждым годом становится всё интереснее для участников. Это не обычное мероприятие, а самостоятельное  международное соревнование, где студенты могут попробовать себя в решении сложных задач, которые напрямую связаны с наукой. Мы рады быть организаторами олимпиады и ждём её сильнейших участников у нас в Яндексе», — заявил Станислав Федотов, руководитель Школы анализа данных Яндекса в Москве.

Сергей Русанов, член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» (ПАО), заведующий кафедрой группы «Открытие» НИУ ВШЭ:

«Участие в олимпиаде международного уровня открывает широкие возможности перед студентами специализации компьютерных наук в части работы с практическими кейсами. По традиции мы выставим в финале конкурса любопытную задачу из финансовой сферы. Желаю всем участникам IDAO дойти до финала и победить. Дополнительно отмечу, что IDAO — прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями и для завоевания профессионального признания. Мы всегда рады видеть в наших рядах новые таланты».

В 2022 IDAO состоится уже в пятый раз. В юбилейный год изменился формат олимпиады: теперь за призовые места смогут бороться только студенты. Таким образом организаторы хотят уравнять возможности участников со всего мира, чтобы у действующих сотрудников IT-компаний не было преимущества при конкуренции со студентами.

Олимпиада проводится с 2018 года, и за это время в ней приняли участие более 10 тысяч человек из 97 стран. В 2021 года финале встретились 32 сильнейшие команды из 15 стран, а в отборочном туре участвовало 648 команд: они решали задачу от лаборатории LAMBDA, которая сотрудничает с CERN и занимается исследованиями в области физики событий Большого адронного коллайдера. За годы проведения олимпиады участники решали самые разные задачи, как из IT-индустрии, так и научные: от поиска темной материи до оптимизации наполнения деньгами банкоматов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

456

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : Яндекс финансы Нобелевская премия банки Банк Открытие


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

03/12/2021, 14:10

В Красноярском крае за загрязнение земли насчитали ущерб 270 млн рублей

02/12/2021, 18:09

Три погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов в Китай из-за COVID-19

02/12/2021, 17:16

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

«Синар» съедет из центра Новосибирска не раньше чем через 5 лет

07/12/2021, 14:01

Покупатель «Сибсельмаша» готовит стратегию развития промышленной площадки

07/12/2021, 13:50

Выставки Новосибирска. Аристократический портрет: от гимна до шепота

07/12/2021, 13:00

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

07/12/2021, 12:54
Популярное

В Новосибирске резко похолодает

06/12/2021, 17:34

Новый год Тигра 2022: Черный водяной тигр сменит металлического быка

06/12/2021, 16:22

Как изменится материнский капитал в 2022 году

05/12/2021, 12:27

Яндекс составил гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды по высотам

04/12/2021, 10:00

Как вирусы помогают лечить рак?

03/12/2021, 11:39

Как звонок сотового оператора отличить от телефонного мошенничества?

03/12/2021, 10:08

Как правильно действовать, если у вас пониженное давление

02/12/2021, 10:33
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Основное требование к управленцам сегодня — толерантность к неопределенности
29/11/21, 14:15

Новости компаний

Новосибирские ИТ-предприниматели встретились с участниками бизнес-миссии из Алтайского края

07/12/2021, 12:12

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших дебетовых карт для пенсионеров

07/12/2021, 09:58

Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

06/12/2021, 16:54

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам

06/12/2021, 15:39

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Покупатель «Сибсельмаша» готовит стратегию развития промышленной площадки

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

В Новосибирске утвердили нормы борьбы с нестационарными торговыми объектами: «тандырами» и «кибитками»

Мэр Новосибирска прокомментировал повышение стоимости проезда на общественном транспорте

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

горнолыжный курорт

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Общество

Новости Новосибирска

Выставки Новосибирска. Аристократический портрет: от гимна до шепота

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

Как мотивировать персонал пройти вакцинацию в новых реалиях

Эволюция нестационарных торговых объектов: «пресса» уходит в торговлю фруктами

Каждый второй новосибирец хочет обсуждать свои проблемы с психологом

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска