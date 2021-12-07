Как мотивировать персонал пройти вакцинацию в новых реалиях

Почему люди готовы увольняться из компании, рушить карьеру и терять денежное вознаграждение в нежелании прививаться и борьбе за личные права?

С ноября 2021 года бизнесу необходимо обеспечить определенный процент вакцинации своего персонала, причем процент этот должен устремиться к верхней планке, рассказывает nsk.dk.ru консультант в области подбора и адаптации персонала Сергей Аксентиев.

— Все достаточно просто и прозаично — это страх перед неизвестным. Обратите внимание — кто нам рассказывает про безвредность прививок? Правильно: министр, главврач и так далее — те люди, к которым подорвано доверие. А кто — об обратном? Cосед, сват, брат, коллега — и любой человек легче верит тому, кто рядом, кто понятнее, — отмечает Сергей Аксентиев. — Пиком треугольника взаимоотношений выступает малый и средний бизнес, на которого давит гнет государственной машины, а снизу назревает взрыв среди сотрудников. Если и дальше бизнес продолжит реализовывать поставленные задачи тем же силовым способом, что и ранее (угрозами увольнений), то рискует усилить и без того серьезный кадровый голод.

По мнению эксперта, работодателям следует проводить регулярные собрания с командой и обсуждать ту самую неизвестность, разбирать, что именно пугает сотрудника, и как компания может помочь ему в преодолении страха перед вакцинированием. Обсудить, что именно в вакцинировании пугает сотрудников — возможно, им нужно донести более детальную информацию о последствиях.

Кроме того, современный руководитель может на собственном примере показать, что прививаться не страшно. Если команда ему верна, то она последует примеру.

Также Сергей Аксентиев предлагает выбрать сильных, так называемых лидеров мнений — через них проще каскадировать те идеи, которые хочется донести в рамках заданного процесса. Люди верят в первую очередь тем, кто такой же, как они — так информация воспринимается проще и становится более понятной на ментальном уровне.

Эксперт уверен, что поможет и использование пропаганды о поощрениях вакцинированных.