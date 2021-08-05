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Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу

  • 05/08/2021, 11:14
Голосовой помощник Мария будет знакомить всех предпринимателей, открывших счет, с возможностями и предложениями банка.

Новости компанийРобот голосом, практически не отличимым от человеческого, разговаривает с клиентом, отвечая на его вопросы и предлагая продукты банка. Масштабировать такую работу на всех предпринимателей было решено после успешного завершения пилота: робот на 5% увеличил долю активных клиентов и на 10% сократил уровень их оттока.

Адаптация новых клиентов «Открытия» из сегмента малого бизнеса состоит из нескольких этапов. Сначала их знакомят с интерфейсами интернет- и мобильного банка, помогают подключить их и освоиться. Далее предприниматели получают ответы на вопросы по обслуживанию. Также им дают рекомендации по продуктам и услугам, подходящим для их бизнеса, которые банк индивидуально подбирает для каждого на основе Big Data, и помогают их оформить. Все эти этапы теперь проводят не сотрудники банка, а голосовой помощник Мария.

Введение робота в онбординг позволило банку увеличить долю активных клиентов на 5%, при этом количество операций по счетам выросло на 21%. Остатки средств на счетах увеличились на 54%, а сумма транзакций по бизнес-картам – на 127%. Результаты тестирования показали снижение оттока клиентов на 10%.

Проект основан на технологиях Text-to-Voice и Speech-to-text компании Voximplant. Во время звонка Мария воспроизводит запрограммированную информацию, синтезируя собственную речь. А когда говорит клиент, робот переводит сказанное в текст и выбирает из баз данных подходящий ответ. Применение этих технологий в комплексе с заранее написанными алгоритмами помогает роботу эффективно проводить сложный процесс онбординга клиентов.

«Мы вышли на новый уровень использования роботов в своих бизнес-процессах, – отметил Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка «Открытие». – Это позволяет нам обеспечить полную поддержку новых клиентов в первые месяцы работы с банком. Мария звонит клиентам в четко определенные даты и всегда с полезной информацией по продуктам и сервисам, которые помогут предпринимателям развивать свой бизнес.

По своим свойствам наш голосовой помощник очень близок к человеку, и это позволяет наладить с клиентом живой эмоциональный контакт. В результате предприниматели, прошедшие онбординг с помощью Марии, рекомендуют банк своим знакомым».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : технологии голосовой помощник банки Банк Открытие


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