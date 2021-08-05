Рекламодателям

Летний «Лицей»: просто, увлекательно и доступно

  • 05/08/2021, 11:04
Сервис цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» предлагает школьникам Сибири завершить летние каникулы с пользой и пройти обновленные развивающие курсы.

Новости компанийОбучающие занятия на портале построены таким образом, чтобы можно было легко разобраться даже в сложных предметах и не скучать во время занятий.

Например, авторский курс по физике из 60 видеоуроков научит понимать фундаментальные законы природы, а краткий курс по химии из 20 занятий поможет не путаться в законах Авогадро, Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Самые продвинутые школьники смогут «прокачать» знания в сфере Data Science и искусственного интеллекта в модуле «Наука о данных».

«В “Лицее“ можно найти занятия не только по школьной программе, но и лекции по предметам, которые еще не стали такими же привычными, как математика или литература, но без которых уже не обойтись. Большие данные, интернет вещей или блокчейн — эти понятия постепенно входят в нашу жизнь и рано или поздно станут необходимыми для профессий будущего. Мир стремительно меняется, и онлайн-курсы успевают встроиться в новую реальность гораздо быстрее традиционных форм обучения», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Стать пользователями «Лицея» сейчас особенно выгодно для семей с детьми: до 31 августа при оформлении подписки на одного ребенка второй может получить доступ к сервису в подарок до конца 2021 года. Для этого нужно создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.

Стоимость подписки — 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». В программу обучения входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

610

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : цифровизация технологии Ростелеком Александр Бойкиня


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Сибири увеличилось количество поддельных банкнот

04/08/2021, 11:20

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

05/08/2021, 15:15

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

05/08/2021, 15:12

Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

05/08/2021, 14:09

Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

05/08/2021, 13:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05

Новости компаний

Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу

05/08/2021, 11:14

Банк Уралсиб – лидер рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях

05/08/2021, 10:45

Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво

04/08/2021, 18:02

Быстрые решения для вашего бизнеса: экспресс-кредитование в Банке Акцепт!

04/08/2021, 17:42

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

Политика

Новости Новосибирска

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

В облизбиркоме назвали самый скандальный округ будущих выборов

Кандидаты-коалиционеры нежелательны в избиркоме Бердска

Больше половины партий допущены к выборам в Госдуму

Недвижимость

Недвижимость

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Технологии

Новости Новосибирска

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Телекоммуникации

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости компаний

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Общество

Новости Новосибирской области

Документы в новосибирских центрах госуслуг будут принимать через криптокабины

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

hh.ru и Минтруда и соцразвития региона подписали соглашение о сотрудничестве

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в районах выполнены на 68%

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска