Летний «Лицей»: просто, увлекательно и доступно

Обучающие занятия на портале построены таким образом, чтобы можно было легко разобраться даже в сложных предметах и не скучать во время занятий.

Например, авторский курс по физике из 60 видеоуроков научит понимать фундаментальные законы природы, а краткий курс по химии из 20 занятий поможет не путаться в законах Авогадро, Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Самые продвинутые школьники смогут «прокачать» знания в сфере Data Science и искусственного интеллекта в модуле «Наука о данных».

«В “Лицее“ можно найти занятия не только по школьной программе, но и лекции по предметам, которые еще не стали такими же привычными, как математика или литература, но без которых уже не обойтись. Большие данные, интернет вещей или блокчейн — эти понятия постепенно входят в нашу жизнь и рано или поздно станут необходимыми для профессий будущего. Мир стремительно меняется, и онлайн-курсы успевают встроиться в новую реальность гораздо быстрее традиционных форм обучения», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Стать пользователями «Лицея» сейчас особенно выгодно для семей с детьми: до 31 августа при оформлении подписки на одного ребенка второй может получить доступ к сервису в подарок до конца 2021 года. Для этого нужно создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.

Стоимость подписки — 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». В программу обучения входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.