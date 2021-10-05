Цели устойчивого развития прописывают для регионального бизнеса

ЦУР. Старт уже состоялся

В середине сентября информационно-аналитический портал Infopro54 провел в Новосибирске первую Сибирскую конференцию по устойчивому развитию. В ней приняли участие как представители транснациональных компаний, так и крупный российский и региональный бизнес, уже работающий в рамках повестки устойчивого развития.

Почти все спикеры конференции подтверждали, что уже включают в договоры с партнерами требования по обязательному соблюдению целей устойчивого развития (ЦУР). Впрочем, это неудивительно. Транснациональным компаниям, а также российским корпорациям, работающим на внешних рынках, важен их ESG-рейтинг, то есть в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. На него обращают внимание как инвесторы, так и партнеры. При составлении рейтинга учитываются подрядчики до 2-3 «колена», так что крупные заказчики заинтересованы в том, чтобы повестка устойчивого развития соблюдалась по всей цепочке. Растет актуальность ЦУР и для регионов, экономика которых связана с экспортом.

Партнер, программный директор проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова констатирует, что сейчас со стороны отраслей и регионов идет активный поиск конкретных решений по внедрению Целей устойчивого развития.

— Подход, когда бизнес жестко использовал ресурсы, закончился. Сейчас востребованы подходы, связанные с моделью win-win: выгодно для бизнеса — выгодно для общества (окружающей среды). Именно этот подход сейчас чаще всего используется при принятии управленческих решений, разработки стратегий, проектов и т.д., — рассуждает Светлана Герасимова. — Термины «ESG», «устойчивое развитие», «ответственное ведение бизнеса» прочно вошли в обиход. Сейчас в аудитории программ МВА я все чаще встречаю слушателей, которые уже знают о ЦУР. Раньше такого не было, и мы часто вели просветительскую деятельность. На данном этапе особенно востребованы конкретные решения и инструменты, в том числе технологические, отраслевые.

В результате актуальным запросом от бизнеса также становится измерение результатов, достигнутых в рамках реализации повестки устойчивого развития. Компаниям нужны индикаторы, количественные и качественные показатели, отражающие прогресс в отношении конкретных ЦУР, оценку годового вклада в обязательства, взятые до 2030 года.

— Когда стратегия бизнеса меняется в контексте устойчивого развития, как правило, все начинается с минимизации вреда, затем с изменения продукта, услуги, внедрении НДТ (наилучших доступных технологий). А потом возможен и разворот компании к неочевидным рынкам, инновациям, «зеленой экономике», циклическим решениям. Новые рынки, новые бизнес-модели и открывающиеся возможности — как раз то, что может интересовать МСБ в повестке устойчивого развития — уверена Герасимова. — Включение в кооперационное взаимодействие, цепочки поставщиков — тоже стимул для трансформации и внедрения международных стандартов ведения деятельности и сертификации продукции в малых и средних компаниях, в том числе через акселерационные программы.

Исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Марина Вашукова также констатирует, что в последнее время российский бизнес и его лидеры совершили серьезный рывок в реализации повестки устойчивого развития. Они переходят на другой уровень ответственности в области экологии, климата. Пусть не всегда ровно, но этот переход уже очевиден.

— Мы видим, что работа смещается от разовых акций в область системных решений с конкретными измеряемыми целями как по краткосрочным, так и по долгосрочным эффектам, — констатирует эксперт.

Александр Самойлов, председатель комитета по экологии и устойчивому развитию союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области» (ТПП) соглашается, что у крупных компаний уже есть правильная и адекватная оценка происходящего: они знают, что хотят делать, куда идут и ради чего. А вот на уровне малого и среднего бизнеса много непонимания: что такое Цели устойчивого развития, ESG-повестка — дополнительный повод собрать налоги или мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в стране? Именно поэтому при ТПП региона был создан комитет, в задачи которого входит работа с предпринимателями по повестке ЦУР.

— В середине года, в июне-июле, активно обсуждалась тема увеличения норматива утилизации упаковки до 100%. Мелкие предприятия сразу начинают паниковать от таких нововведений. Отсутствие информированности приводит к тому, что в СМИ, интернете появляются «экспертные мнения», свидетельствующие о том, что «из-за расширения ответственности производителей бутылка молока подорожает на 5 рублей». Это не так, но создается ненужный информационный шлейф — и простые граждане начинают сомневаться в целесообразности ЦУР, — рассуждает Александр Самойлов.

В последние 1-1,5 месяца в комитет пошли запросы о реализации закона об ограничении выбросов парниковых газов. Он был принят в июле, вступит в силу в декабре 2020 года. Однако даже крупные компании пока не понимают, что в связи с этим должны делать, какая отчетность необходима. Это вызывает много вопросов в бизнес-сообществе.

— По факту получается, что сегодня бизнес и государство стоят по разные стороны баррикад. Хотя никакого противопоставления нет. Мы видим, что представители федеральных органов власти хотят работать в связке с бизнесом. Но если крупные компании это более-менее понимают, то большинство представителей МСБ боятся задавать вопросы, боятся засветиться, чтобы к ним не пришли проверяющие, чтобы не нарваться на вопросы, на новые санкции. И, как следствие, невольно саботируют все эти начинания, — рассуждает Александр Самойлов. — В рамках комитета мы планируем аккумулировать вопросы, возникающие у бизнеса, и задавать их профильным органам власти. Кроме того, очень рассчитываем, что компании, уже работающие в рамках повестки ЦУР, будут делиться своим опытом, лучшими технологиями на круглых столах, экскурсиях, чтобы малый бизнес видел, что и как реализуется на местах, чтобы перестал бояться.

Кстати, изучение этого опыта позволит компаниям МСБ сэкономить на разработке собственных практик, найме дорогих специалистов. Удачные разработки других игроков можно будет транслировать на собственный бизнес с гораздо меньшими затратами.

Представители регионального бизнеса считают, что региональные власти также должны уделять больше внимания повестке ЦУР. Так, Антон Калтыгин, региональный руководитель по взаимодействию с органами власти, Coca-Cola HBC Россия, отметил, что еще 2 года назад, в онлайн-выступлениях глобальных лидеров бизнеса на Давосском форуме четко прослеживались акценты на эти цели.

— Из 10 минут выступления 7 они говорили про повестку устойчивого развития и только 3 минуты —непосредственно про бизнес. Уже тогда было понятно, что если регион хочет привлекать на свою территорию таких инвесторов, он должен говорить с ними на одном языке, — рассуждает Калтыгин. — Возможно, в Новосибирской области можно было бы обкатать повестку устойчивого развития на базе Промышленно-логистического парка как крупнейшей площадке по привлечению международных инвестиций.

Гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов напомнил, что с одним из резидентов ПЛП — компанией PepsiCo — в рамках Международного питерского экономического форума агентство уже подписало договор в рамках ЦУР.

— Это была инициатива компании PepsiCo. Возможно, это связано с тем, что транснациональные компании находятся под более пристальным вниманием гражданского общества. Возможно, углеродные налоги становятся элементом конкурентной борьбы со стороны более продвинутых предприятий. Но мы в любом случае от этого выигрываем, — уверен Александр Зырянов. — Проект PepsiCo для нас будет ориентиром. Сейчас мы находимся на стадии переговоров с еще 3 крупными инвесторами, которые хотят зайти в регион. Показываем им проект PepsiCo как образец, и двигаем их в этом же направлении.

Председатель Российского экологического общества, сопредседатель экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов констатировал, что Цели устойчивого развития уже плотно вошли в глобальную и национальную повестку. О них говорят на всех уровнях, в том числе при обсуждении экологизации экономики, экологической повестки, низкоуглеродного развития.

— Эти вопросы связаны между собой и во многом приземляют, адаптируют ЦУР к нашим условиям. Нам нужно не слепо копировать все механизмы и инструменты устойчивого развития, которые применяются на глобальном уровне, в других странах. Нам обязательно нужно учитывать национальные интересы и отстаивать их, — предупреждает Рашид Исмаилов. — К примеру, на мой взгляд, Сибирский федеральный округ очень чувствителен к экологической тематике. Здесь реализуется федеральный проект «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология», который курирует Российское экологическое общество. Мы помогаем городам и участникам комплексных планов реализовывать эти задачи: в Сибири у нас 5 из 12 городов, входящих в проект.

Эксперт обратил внимание и на тот факт, что большой фокус на экологию Сибири сделан и на правительственном уровне — округ курирует вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Это тоже свидетельствует о том, что внимание к экологии округа на федеральном уровне очень большое, — уверен Рашид Исмаилов. — Я бы еще обратил внимание на тот факт, что мы сегодня фиксируем в запросе общества запрос на качество окружающей среды и жизни, потому что экологические факторы напрямую влияют на наше здоровье. В период пандемии мы еще раз в этом убедились. Нам всем важно, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем, какие продукты употребляем. Все это напрямую связано с повесткой устойчивого развития.

Требования к бизнесу развиваются

К примеру, в «Филип Моррис Интернэшнл» уже много лет есть кодекс для поставщиков с правилами ответственного снабжения, который должны соблюдать все партнеры.

— Наше совместное движение с поставщиками направлено в сторону серьезного партнерства. Мы работаем с теми, кто разделяет наши принципы в области законности, добросовестности, приверженности повестке ЦУР, — комментирует директор по устойчивому развитию, Россия и Восточная Европа, «Филип Моррис Интернэшнл», председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова. — Все это отражено в документах, и потенциальные партнеры подписывают их еще до проведения тендера. Речь идет об обязанностях поставщиков в области прав человека, защиты окружающей среды, в области деловой этики. Мы оставляем за собой право проводить аудиты и смотреть, насколько партнеры соответствуют нашим принципам. Нам важно, чтобы мы развивались вместе.

Олег Андриянов, директор фабрики Mars по производству кормов для домашних животных в Новосибирске, также отмечает, что одним из важных факторов при выборе поставщика для компании является использование технологий и практик в области устойчивого развития. Например, компания работает с сертифицированными поставщиками какао, рыбы или картона. Совместно с партнерами Mars реализует проекты в области полезной переработки отходов. В итоге упаковка получает вторую жизнь: превращается в хозинвентарь и даже элементы для собачьих площадок.

Александр Костиков, директор по коммуникациям PepsiCo в России и СНГ, напоминает, что компания реализует в Новосибирской области инвестпроект стоимость более 12 млрд рублей. Для него потребуется много картофеля, поэтому уже сейчас PepsiCo работает с местными производителями, которые начали получать первый урожай в рамках требований инвестора.

— Все наши партнеры — картофелеводы в Центральной России — уже прошли аудит и полностью соответствуют принципам устойчивого развития. Наш следующий шаг — перевести всех местных производителей на эти принципы, — рассказывает Костиков. — В Сибири мы тоже будем учить наших поставщиков тому, как меньше использовать водные ресурсы, как правильно вносить удобрения, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. Будем внедрять различные цифровые решения по контролю за полями, чтобы сократить углеродный след. По нашему опыту, это положительно сказывается и на результативности работы партнеров. Кроме того, у нас есть ряд пилотных проектов по молочным заводам, отходы которых вовлекаются в переработку. Думаю, что в перспективе мы будем флагманом внедрения циркулярной экономики, благодаря чему сможем повести за собой много предприятий малого и среднего бизнеса — наших партнеров. Это неизбежная реальность.

В компании «ИКЕА» требования к поставщикам также прописаны в договорах. В этот список входит как экологическая, так и социальная повестка.

— У нас есть штат аудиторов, которые проверяют выполнение этих требований. Если компании их не соблюдают, то мы прекращаем сотрудничество, так как это нарушает общую картину по устойчивому развитию, — подчеркивает директор «ИКЕА» в Новосибирске Алексей Колгушкин.

Светлана Лансфорд, управляющий торговым центром «МЕГА» в Новосибирске, рассказывает, что все маркетинговые кампании центра также проводятся вокруг повестки устойчивого развития.

— Большой фокус работы у нас направлен на раздельный сбор мусора, при этом диалог выстраивается не только с покупателями, но и с арендаторами. Мы устраиваем соревнования, чтобы дать мотивацию для малого и среднего бизнеса вовлекаться в этот процесс, — поясняет Лансфорд. — Мы работаем только с теми партнерами, кто готов нести вместе с нами экологическую и социальную ответственность.

У ПАО «Магнит» Цели устойчивого развития также оцифрованы в KPI, которые компания должна реализовать до 2025 года. Это уже привело к смене автопарка ритейлера: для снижения вредных выбросов он начал закупать среднетоннажный транспорт, особенно для работы в городах-миллионниках.

— Это ответственная цепочка поставок, и сейчас мы с поставщиками синхронизируем работу в этом направлении, — рассказывает руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибири ПАО «Магнит» Елена Погодаева. — Кроме того, у нас большое количество упаковочного материала, который мы должны грамотно утилизировать и перерабатывать. Совместно с компанией Proctеr & Gamble в прошлом году мы установили в центральной части и на юге России более 40 фандоматов для сбора пластиковых бутылок и в этом году установим еще столько же. Из собранного и переработанного сырья были построены уже 3 детские площадки, а скоро мы откроем еще 2. Работаем над тем, чтобы в Сибири был реализован аналогичный проект. Мы также увеличиваем долю вторичного пластика в пакетах — сегодня она доходит до 30% по всей сети «Магнит», а в начале следующего года увеличится до 40%. Кроме того, мы акцентируем внимание покупателей на использовании многоразовых сумок, формируя у потребителей культуру ответственного потребления.

В Новосибирской области, других регионах Сибири компания активно работает с регулятором — Минпромторгом — в рамках программы «зеленых закупок». Министерство, к примеру, ежегодно формирует список небольших местных производителей, обучает их по программе «Школа ритейла», а мы в дальнейшем консультируем их в части взаимодействия с федеральной сетью. Некоторые из поставщиков впоследствии становятся нашими контрагентами, а их продукция появляется на полках, — рассказывает Елена Погодаева. — К примеру, в наших гипермаркетах в этом году в Сибири появились полки с фермерским товаром. Мы придерживаемся тренда на расширение присутствия местного производителя в региональной сети. Сегодня в Новосибирске на долю местных компаний приходятся около 30% ассортимента, и это очень хороший показатель.

Елена Лещинская, руководитель управления КСО и коммуникаций ООО «УК «Сибантрацит», рассказала, что компания интегрирует ESG-принципы, которые продвигает ООН и мировое сообщество, в процессы взаимодействия с партнерами. Например, с 2019 года в Группе «Сибантрацит» действует положение о взаимодействии с подрядчиками в сфере охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Также в договоры с подрядчиками включается специальный раздел, где прописана их обязанность по соблюдению требований этого положения и санкции за нарушения. В процессе работы компания контролирует исполнение этих обязательств в рамках регулярных проверок.

— Мы стремимся к расширению этой практики и внедрению системного подхода к оценке ESG-факторов на всех этапах отбора поставщиков. Это логично. Ты не можешь быть ответственным бизнесом, если твои партнеры безответственны, — уверена Лещинская. — Закупая новую технику, мы ориентируемся на производительность, на мощность и на экологичность: какое топливо она потребляет, какой уровень выбросов на тонну продукции. В рамках этой концепции мы переходим с дизельных машин на грузовики на природном газе и на электрифицированные экскаваторы, дробильно-сортировочные комплексы. Эти требования прописываются в нашей закупочной программе. Кроме того, мы начали работу над системой учета выбросов парниковых газов. Не исключаю, что в перспективе все крупные компании будут сами подталкивать поставщиков к нужным действиям по повестке устойчивого развития.

Представитель «Сибантрацита» рекомендовала компаниям МСБ, желающим работать с крупным бизнесом, внимательно изучать отчеты по устойчивому развитию, которые выпускают корпорации. В них можно найти информацию о требованиях к поставщикам и целевым программам закупок у МСБ. Кстати, в следующем году «Сибантрацит» планирует представить первый такой отчет.

— Почитав такие отчеты, вы можете понять, что компания делает в повестке ЦУР, на что ориентируется. Какие у нее цели, совпадают ли они с вашими возможностями, готовы ли вы меняться в этом ключе, чтобы стать ее поставщиком, — рекомендует Елена Лещинская.

Движение навстречу

— Мы со своими партнерами находимся в постоянном диалоге, проводим для них Дни устойчивого развития, чтобы оценить наши общие достижения, рассказать о внутренних приоритетах, которые окажут воздействие и на бизнес-партнеров, — рассказывает управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству Дмитрий Шарков. — Мы охотно делимся своей экспертизой в области устойчивого развития на публичных площадках как международного, так и регионального уровня.

Кроме того, «Филип Моррис Интернэшнл» в партнерстве с бизнес-школой РСПП реализует очень полезную для развития малого и среднего бизнеса акселерационную программу «Инновационный бизнес-навигатор». В этом году она направлена на стимулирование развития экологического предпринимательства в регионах страны.

— Эту программу мы реализуем по разным тематикам уже четвертый год. Она включает в себя бесплатное онлайн-обучение МСП, НКО и стартапов по широкому спектру тем, подготовку и доработку их бизнес-проектов. В конце обучения проводится конкурс, и его победителям предоставляются гранты на развитие, — поясняет Ирина Жукова. — В этом году мы решили, что сосредоточимся на экоповестке. В интенсиве приняли участие около 150 компаний. Это наш вклад в развитие российского малого и среднего бизнеса в повестке устойчивого развития.

В рамках акселератора «Филип Моррис Интернэшнл» можно прокачать свои компетенции по различным темам.

— На наш взгляд, сейчас очень важно «приземлить» ЦУР в конкретных регионах, городах, компаниях. Важно показать, что Повестка-2030 актуальна для тех, кто видит свой бизнес успешным и устойчивым в долгосрочной перспективе, — рассуждает Дмитрий Шарков. — ЦУР — это универсальный язык, международный корпоративный код, а в перспективе — механизм саморегулирования глобальной экономики. Поэтому уже сейчас бизнесу любого уровня нужно ориентироваться на Цели устойчивого развития, а также Национальные цели развития и трансформировать себя. Наша компания готова делиться со всеми заинтересованными сторонами своими практиками и опытом. — Главная задача нашего акселератора — найти для предпринимателя покупателя, рынок сбыта за рубежом. Для этого мы обучаем наших партнеров, помогаем им продвигать товары, сотрудничаем с ними до того момента, пока не найдем телефон компании, готовой купить продукцию и стороны не закроются в комнате переговоров, — рассказывает Юрий Маяцкий, начальник службы операций на финансовых рынках Новосибирского филиала «Россельхозбанка». — Нередко бывает, что в процессе акселератора, после изучения рынков, компания полностью меняет приоритеты по экспортным направлениям, так как находит новые, более интересные ниши.

По словам Маяцкого, 25% компаний, которые участвовали в этой программе «Россельхозбанка», в итоге выходят на экспортные рынки.

При этом транснациональные компании и сами готовы учиться, перенимать передовые разработки своих партнеров.

— У нас много примеров, связанных с идеями, которые приносили поставщики. Они помогли нам сэкономить воду, эффективнее ее использовать. Все это мы презентовали в недавнем отчете по устойчивому развитию, — рассказывает Ирина Жукова. — Для нас важно, чтобы была инициатива и совместные проекты. Мы готовы работать вместе.

Олег Андриянов также отметил, что Mars охотно обменивается лучшими практиками независимо от того, на каких рынках и в производствах они используются.

— Зачем изобретать колесо, если можно изучить уже работающие технологии и с максимальной эффективность переложить их на свой бизнес? — говорит бизнесмен.

Алексей Колгушкин рассказал, что в московском регионе сейчас тестируется проект по утилизации стаканчиков для кофе. С этим предложением к «ИКЕА» вышли молодые предприниматели.

— В перспективе этот проект будет тиражироваться на все регионы нашего присутствия. Мы открыты к подобного рода сотрудничеству и готовы развиваться дальше в этих направлениях совместно с нашими партнерами, — пояснил Колгушкин.

Елена Лещинская добавляет, что совместно с «Сибирским центром поддержки общественных инициатив» «Сибантрацит» недавно провел первый конкурс социальных грантов.

— Это тот случай, когда мы даем людям, готовым решать социальные вопросы на своей территории, «удочки». Мы проводим обучение социальных предпринимателей, помогаем превратить идею в бизнес-проект и обратиться в различные фонды за грантовой поддержкой, — рассказывает представитель «Сибантрацита». — После конкурса из 34 участников от Новосибирской области 18 победили в разных конкурсах и получили гранты. Сейчас эти люди и НКО развивают заявленные проекты социального предпринимательства.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор также заявил о готовности совместно с партнерами, в том числе компаниями малого и среднего бизнеса, реализовывать проекты по сбору и утилизации стекла.

— От Урала до Дальнего Востока ежегодно выпускают около 350 тысяч тонн стеклотары, а собирают 50-60 тысяч тонн. Это востребованный сырьевой материал для всех производителей стекольной отрасли, — рассказывает топ-менеджер. — На прошлой неделе «СтеклоСоюз России», в который входит наше предприятие, подписал соглашение со СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры». Мы будем совместно развивать сеть пунктов по приему использованного стекла и картона. Пока в Новосибирске работают наши собственные приемные пункты.

Евгения Чавкина, сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» прокомментировала ситуацию с точки зрения представителей регионального бизнеса. Она считает, что Цели устойчивого развития уже могут быть выгодны и интересны для предпринимателей, так как это возможность выхода на новые, в том числе и внешние рынки, возможность сотрудничества с крупными компаниями, повышение их привлекательности как работодателя.

— Сейчас в комитете по экологии «Опоры России» прорабатывается проект «Зеленая промышленность», который затрагивает вопросы повышения экологической эффективности производства, управления вопросами окружающей среды. И это все делают компании малого бизнеса! Своими силами и по своей инициативе! — обращает внимание Евгения Чавкина. — Многие предприниматели по собственной инициативе участвуют в благотворительных проектах, которые вписываются в повестку ЦУР. Сейчас эти практики мы объединили в проект «Созидание». Мы запустили кооперационный проект по повышению производительности труда: оборонные предприятия региона предоставляют свои площадки и оборудование в аренду малому бизнесу или размещают в компаниях МСБ заказы. Сейчас в проекте принимает участие 3 предприятия ВПК. Вскоре в этот список войдут еще несколько партнеров. Этот наш проект изучают многие регионы России.

Риски внедрения повестки устойчивого развития

Председатель комиссии ОП НСО по развитию общественных инициатив, благотворительности, добровольчества и СО НКО, президент фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая считает, что бизнес сегодня уже является флагманом в позиционировании продвижении Целей устойчивого развития. Не менее важной задачей, по ее словам, является донесение повестки до простых людей.

— Давайте научим людей понимать Цели устойчивого развития, разъясним, что это касается их напрямую: экономьте воду, электричество, используйте энергосберегающие лампы. Это замечательно, что мы думаем об углеродном следе на уровне крупных компаний, но это важно и для людей. Например, «не разжигайте костры в лесу, которые могут стать причиной больших пожаров». В этом плане крайне важно взаимодействие общественности, государства и бизнеса, — рассуждает Малицкая. — К сожалению, роль НКО в продвижении ЦУР пока не очень ярко выражена. Хотя у общественных организаций есть интересные практики, которые можно развивать и внедрять, делиться ими на региональном и федеральном уровне. Так, в Новосибирске очень сильно развит некоммерческий сектор, работающий в социальной сфере. У нас огромный опыт взаимодействия с властью и бизнесом, в том числе по продвижения образовательных программ в части раздельного сбора мусора, очистки водоемов. Если привлекать людей в рамках различных конкурсов, показывать им, что их проекты оказывают влияние на достижение ЦУР, — это даст хороший эффект.

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников обращает внимание еще на один очень серьезный риск — «зеленый камуфляж» или гринвошинг. По его словам, сейчас немало компаний, которые прикидываются, что действуют по критериям ESG и в рамках повестки ЦУР, а на самом деле прикрываются этой темой, отвлекая внимание общественности от более серьезных проблем.

— Сейчас даже на уровне крупного бизнеса идет серьезная риторика. Что «государство давит бизнес стандартами ESG, ЦУР», что «государство не дает развиваться предпринимательству». Но по многим темам уже давно правила игры прописаны в федеральных законах! Просто их никто не соблюдал, а сейчас за это начинают спрашивать, — поясняет Землянников. — На мой взгляд, в данной ситуации глобальная проблема — отсутствие класса экспертов, которые могли бы давать адекватную оценку ситуации. К сожалению, качественную достоверную экспертизу у нас по факту убили практикой покупки всех необходимых документов. Тем не менее гринвошинг — это в первую очередь риски для самих компаний. Никто не знает, когда и как «рванут» настоящие проблемы и как это скажется на бизнесе компании, на ее репутации. Все прячутся за миллионными вложениями в репутационную составляющую, красивую картинку.

По мнению эксперта, эта проблема актуальна не только для российских, но и для международных компаний, работающих на рынке РФ.