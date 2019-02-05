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ВТБ стал лидером по выдаче ипотеки в Новосибирске

  • 05/02/2019, 12:21
Банк достиг исторического максимума по показателям ипотечного кредитования в Новосибирской области.

ВТБ стал лидером по выдаче ипотеки в НовосибирскеПо итогам ноября 2018 года, согласно результатам Сибирского отделения Центрального банка России, доля в выдаче ипотечных кредитов ВТБ выросла до 45,7%. Всего жителям региона было предоставлено 3,1 млрд рублей, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным отчета, ВТБ также является лидером по предоставлению ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья. В рамках данного продукта было выдано 1,1 млрд рублей, что превышает результаты ноября 2017 года на 27%. Доля банка в общем объеме выдач жилищных кредитов на первичном рынке Новосибирской области составила 60%.

— В ноябре в Новосибирской области каждый второй ипотечный кредит был предоставлен ВТБ. Определяющими факторами при выборе программ банка стали привлекательные ценовые условия, высокое качество сервиса, а также дополнительные опции, которые мы предлагаем клиентам, — отметил управляющий ПАО «Банк ВТБ» в Новосибирской области Станислав Могильников.

За 11 месяцев 2018 года ВТБ в Новосибирской области выдал более 11 тысяч кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 22,1 млрд рублей. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2 раза.

Фото: пресс-служба банка

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