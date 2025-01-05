Банк России планирует усложнить получение автокредита

В 2025 году в России может измениться система выдачи автокредитов. Банкам разрешат требовать от клиентов подтверждение дохода при получении кредита на сумму свыше 1 млн рублей.

Пока Банк России оставляет данную процедуру на усмотрение банков-кредиторов. В течение 2025 года регулятор планирует сделать эту норму обязательной. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредита в Новосибирской области сокращался на протяжении нескольких месяцев подряд и в ноябре составил 1,46 млн рублей (месяцем ранее он был 1,54 млн рублей).

По мнению экспертов, сокращение существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Ранее редакция сообщала, что в ноябре 2024 года количество выданных в Новосибирской области автокредитов рухнуло на 40%. Это самое сильное сокращение среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.