Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» планирует зайти в Новосибирск

Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» основателя сети пиццерий «Додо Пицца» продолжает экспансию в регионы. В 2025 году она планирует открыть кофейни в Новосибирске, Омске, Красноярске и других городах. Информация об этом размещена в телеграм-канале компании.

Тендер на открытие кофеен проводился до конца 2024 года. Предполагается назначить одного партнера в каждом городе. В Новосибирске, Красноярске и Омске в планах открыть по 15 кофеен и «мануфактуры» (площадки, на которых готовится еда для всех кофеен «Дринкит» в городе). Инвестиции в проект составят от 140 млн рублей.

В Новосибирске на тендер подали заявки два франчайзи «Додо пиццы» — Дмитрий Троян и Андрей Елькин. В Красноярске участниками стали Дмитрий Антипов и тот же Троян, в Барнауле — Денис Кровяков и Иван Олишевский, в Томске — Юлия Чипигина, в Новокузнецке — Иван Половинкин. Партнер для Омска уже найден — Антон Самойлов, а в Красноярске победил Дмитрий Троян.

В июле 2023 года основатель и глава Dodo Brands (бренды «Додо Пицца», «Дринкит») Федор Овчинников в ходе выступления на ежегодном съезде партнеров Додо, заявил об уходе с должности. CEO Dodo Brands стала экс-франчайзи «Додо Пиццы» в Химках Алена Тихова. Бренд «Дринкит» Овчинников выкупил в начале 2020 года. Акцент сделан на технологии приготовления и цифровые инструменты, включая возможность заказа кофе через приложение. Согласно сайту, компания открыла более 45 кофеен в трех разных странах. Сеть планирует увеличить число своих точек в Москве до 400, в Санкт-Петербурге — до 100, общее число кофеен в других городах-миллионниках —до 300. Ожидается, что к 2028 году количество кофеен достигнет 3000.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 442 кофейни. По сравнению с ноябрем 2023 года их количество увеличилось на 23%. В рубрике кофеен представлены «Куликовский» ─ 32 филиала, «Скоморохи» ─ 23, Винер Вальд ─ 22, «Чашка кофе» ─ 13, Green House ─ 12, «Академия кофе» ─ 9, Skuratov Coffee ─ 8, «Утренний кекс», «Вкусно&Сытно» и Brewsell ─ по 6 филиалов, Вафland и Kulikov ─ по 5.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске вновь открывается кофейня Niceone. Возвращение бренда связывают со сменой собственника.