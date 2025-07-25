На 29 июля у ГПНТБ заявлен пикет за заморозку тарифов ЖКХ

29 июля у фонтана на площади Пименова (возле ГПНТБ) запланирован пикет против роста тарифов ЖКХ. Соответствующее заявление 24 июля подано в администрацию города.

По словам секретаря обкома КПРФ, депутата Заксобрания Романа Яковлева, из-за изношенности теплосетей Новосибирск стал одним из рекордсменов в России по количеству коммунальных аварий.

— Мы выступаем за национализацию, которая является реальным рычагом для заморозки тарифов. Она не только является частью Народного референдума, но и включена в проект Закона «О социальном стандарте Новосибирской области», — отметил Роман Яковлев.

Напомним, с 1 июля в регионе прошло очередное повышение тарифов ЖКХ в регионе. Согласно постановлению губернатора, тарифы в регионе выросли на 11,9-13,5%, тогда как в течение последних 9 лет их рост в среднем не превышал 6%.

В Новосибирске холодное водоснабжение, водоотведение и газоснабжение подорожают не более чем на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, вывоз мусора — на 5,7%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске пройдет пикет за возврат пенсионного возраста.