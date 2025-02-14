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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

  • 14/02/2025, 17:36
Автор: Оксана Мочалова
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Центробанк будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

— Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению, — говорится в релизе.

По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Центробанк будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

26 февраля Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 21 марта 2025 года.

Напомним, на предыдущем заседании, которое состоялось 20 декабря 2024 года, Банк России также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.  Это стало неожиданностью для многих аналитиков, которые прогнозировали дальнейшее ее повышение.

Стоит отметить, что накануне в Госдуму поступил законопроект, согласно которому Центробанк обязан будет согласовывать с нижней палатой парламента решения о значительном повышении ключевой ставки. Речь идет о повышении более чем на 1% (100 базисных пунктов) либо когда ее рост превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области в декабре составила 9,9% (+0,73%). Она осталась выше, чем по Сибирскому федеральном округу (9,53%) и по России в целом (9,52%). Основными причинами повышения инфляции в области стали перенос производителями и поставщиками возросших затрат в цены товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных видов товаров.

Ранее редакция сообщала, что из-за роста ставок заемщики пересмотрели свои финансовые цели и пошли в МФО.

Источник фото: flickr.com, автор- moscow-live

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : финансы ключевая ставка


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