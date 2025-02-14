Путин поручил упростить правила назначения пособия по уходу за ребенком

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание назначать пособие по уходу за ребёнком, даже если доход семьи незначительно превышает установленный прожиточный минимум. Перечень поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля.

— Правительству, в частности, поручено представить предложения о возможности назначения данного пособия при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, — говорится в поручении.

Кроме того, президент предложил сократить период, за который учитывается доход для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Также глава государства поручил рассмотреть методику расчёта прожиточного минимума, необходимого для определения размера пособия. При этом правительство будет учитывать доходы каждого члена семьи, за исключением тех, кто платит подоходный налог.

Стоит отметить, что ежемесячное пособие родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет — 12 124 рубля (ранее 11 072 рубля).

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