Из-за роста ставок заемщики пересмотрели свои финансовые цели и пошли в МФО

Ключевой итог 2024 года — трансформация рынка

Прошедший год для микрофинансовой отрасли был непростым. Такой вывод сделали участники рынка МФО, опрошенные Infopro54. Как отметила управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева, вслед за взрывным ростом и рекордными показателями 2023 года по рынку прокатилась волна регуляторных нововведений, которая замотивировала компании вновь осмотреться по сторонам и заглянуть в собственные бизнес-процессы в поисках новых решений, ниш, возможностей.

— Также в 2024 году МФО начали готовиться к регуляторным изменениям, которые окажут существенное влияние в первую очередь на сегмент займов «до зарплаты», снижение закредитованности населения, общее охлаждение рынка микрокредитования, — пояснила она.

Коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников добавил, что микрофинансовый рынок в 2024 году оказался на этапе важной трансформации.

— Устойчивый рост объемов выдачи сопровождался укреплением цифровых каналов, что позволило многим компаниям выйти на новые аудитории. Важной тенденцией стала консолидация рынка: крупные игроки увеличили свою долю, тогда как небольшие компании испытывали трудности с выполнением новых регуляторных требований, — уверен он.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman к ключевым итогам года также отнес уход с рынка многих игроков и падение рентабельности.

— Треть компаний на рынке по итогам III квартала 2024 года, как отмечал ЦБ в соответствующем аналитическом материале, стали убыточными. Это коснулось в первую очередь небольших компаний, не имеющих ресурсов и в нужной степени отлаженных бизнес-процессов для того, чтобы быстро, гибко и эффективно перестраиваться под новые регуляторные и экономические реалии, — пояснил эксперт.

По данным ЦБ, из реестра МФО в 2024 году исключены более 200 компаний, по состоянию на 8 января 2025 года в нем оставались 902 действующие МФО. В результате усилился тренд на консолидацию рынка вокруг его крупных и зрелых участников, имеющих обширную экспертизу, достаточные запасы прочности и капитала, наработанную базу технологий и ИТ-инфраструктуру, компетенции и пр.

Константин Шарапов, генеральный директор МКК Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм) добавляет, что по логике количество МФО на рынке должно сокращаться, поскольку не все компании, особенно небольшие, могут адаптироваться к ужесточению требований. Однако по данным ЦБ за 2024 год в реестр было включено на 53% больше микрокредитных компаний, чем годом ранее. Объяснение такой популярности простое — банки и маркетплейсы выводят на рынок новые дочерние структуры для собственного развития.

По его словам, существенный вклад в рост объемов рынка продолжают вносить принадлежащие крупным банкам МФО, которые значительно увеличили свое присутствие за последние годы и сегодня активно наращивают активность, становясь новыми лидерами сегмента.

— МФО, как и банкам, пришлось адаптироваться к ужесточениям со стороны ЦБ, что привело к снижению прибыльности. К концу года рост рынка составил 10% вместо ожидаемых 20%, на которые могла бы претендовать отрасль, не столкнись она с очередными изменениями, — рассуждает Шарапов.

Портфелей займов МФО увеличился

Несмотря на ужесточения, как отмечает Константин Шарапов, «продукты микрофинансовых компаний продолжают оставаться популярными среди населения: в условиях высокого потребительского спроса и ужесточения требований банков к заемщикам, рост портфелей займов МФО увеличился. Олеся Киселева добавила, что благодаря снижению кредитной активности населения Банк России сохранил в декабре 2024 года ключевую ставку на уровне 21%.

— Люди перестали брать крупные кредиты в банках, пересмотрев, адаптировав и распределив свои финансовые цели на более мелкие задачи, которые легко осуществить с помощью быстрых займов. Например, люди берут деньги не на ремонт в квартире, а на замену напольного покрытия. Решив одну задачу, переходят к другой в соответствии со своими приоритетами — покупка обоев, новые двери или мебель, — пояснила она.

Роман Макаров добавил, что прямого влияния на бизнес МФО ключевая ставка не оказывает, поскольку ставки по займам не привязаны к «ключу».

— В том, что касается клиентского спроса на наши продукты, безусловно, с повышением ключевой ставки снижается доступность банковского кредитования, и клиенты банков продолжают переходить в МФО в поисках альтернативных источников заемных средств. Однако в микрофинансовых компаниях совсем не проще получить займы, так как макропруденциальные лимиты в МФО и банках теперь одинаково низкие, — рассуждает собеседник Infopro54.

По его наблюдению, переток банковских заемщиков на рынок МФО, а также необходимость следования МПЛ обусловили заметный рост в 2024 году такого продукта, как Installment-займы. Выплата по графику, которая предусмотрена по таким займам, позволяет компаниям регулировать кредитную нагрузку клиентов. Этот фактор, а также более крупные лимиты в сегменте IL делают среднесрочные займы особенно востребованными среди бывших банковских клиентов, доля которых во многих компаниях за прошлый год приблизилась к 50%.

— 2024 год отметился для микрофинансового сектора общим ростом объемов выдач (как раз за счет IL-займов), несмотря на ужесточающееся регулирование, дальнейшим ростом доли онлайн-займов, а также активным развитием сегмента займов для МСП, —прогнозирует Макаров.

Олеся Киселева отметила, что популярностью у клиентов и компаний в 2024 году стали пользоваться среднесрочные займы — до 30 000 рублей и до 180 дней.

— Аудитория МФО и банков смешивается, и многие «банковские клиенты» начинают пользоваться услугами микрофинансовых организаций — это подтверждает рост спроса на среднесрочные займы. В 2025 году мы ожидаем дальнейшее смещение приоритета в сторону более «длинных» займов по сниженной ставке, — пояснила она.

Риски года

Александр Мельников основным риском для рынка МФО в 2024 году назвал рост долговой нагрузки населения, что особенно ярко проявилось в условиях повышения ключевой ставки.

— Это вынудило компании адаптировать свои модели риск-менеджмента, улучшать процессы анализа заемщиков и пересматривать подходы к управлению просроченной задолженностью. Ужесточение регуляторной среды также создавало значительное давление. Однако те компании, которые смогли интегрировать технологические решения и модернизировать внутренние процессы, не только справились с этим вызовом, но и укрепили свои позиции, — пояснил он.

Константин Шарапов считает, что установка ЦБ макропруденциальных лимитов по необеспеченным займам оказала наиболее сильное влияние на возможности компаний выдавать займы одной из целевой аудитории своих клиентам — людям с высокой закредитованностью.

— Помимо этого, на выдачи и стратегию одобрения в целом повлиял переход на запрос сведений о среднемесячных платежей (ССП) по всем кредитам и займам в КБКИ. Крупные игроки рынка, обладающие достаточным уровнем устойчивости, пусть и с финансовыми потерями, но смогли адаптироваться к изменениям. Чего не скажешь про более мелких игроков, которые на этом фоне или значительно потеряли в объемах, или вовсе покинули рынок, — пояснил эксперт.

Роман Макаров добавил, что анонсированные регулятором масштабные реформы рынка МФО, а также повышение судебных пошлин по взыскании способствовали удорожанию этого процесса и необходимости его оптимизации внутри компаний.

Олеся Киселева уверена, что основным риском для рынка МФО был и пока остаётся феномен потребительского экстремизма — ситуация, когда человек оформляет кредит или заём, прекрасно осознавая, что возвращать его не планирует.

— Это является значимой проблемой потому, что на этапе скоринга таких клиентов проблематично выявить — они имеют надежный профиль. Из-за недобросовестных заёмщиков растёт общая долговая нагрузка в стране и компании оказываются в минусе, поэтому от потребительского экстремизма страдают и ответственные заемщики, которые из-за схожих параметров их профилей попадают в категорию подозрительных и получают отказ или достаточно маленький одобренный чек, — комментирует Киселева.

По ее словам, подходящим решением может стать расширение доступных компаниям-кредиторам данных о клиентах, а также внедрение уточненного социального профиля, который подскажет МФО. Например, подвержен ли клиент импульсивным покупкам и является ли он пользователем сервисов ставок или лотерей. Для этого актуальная скоринговая модель, которая помогает более детально анализировать профиль клиента.

Автор фото: Екатерина Маковская

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер». Автор фото: Станислав Целуйкин

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Артема Быкова предоставлено компанией Moneyman, из личного архива компании

Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

Фото Александра Мельникова предоставлено компанией «МигКредит», из личного архива компании