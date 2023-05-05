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Сибирский экспортер электродвигателей увеличил эффективность производства

  • 05/05/2023, 16:25
Производитель асинхронных двигателей переменного тока «Сибирский электротехнический завод» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда».

АИР НСО, Сибирский электротехнический завод, нацпроект «Производительность труда»На предприятии выросла производительность и повысился уровень безопасности работ.

Для оптимизации производственных процессов на предприятии выбрана линия доработки стандартного электродвигателя. Благодаря внедрению бережливого производства выработка сотрудников в смену выросла на 12% – с 8 до 9 электродвигателей, а время протекания процесса производства сократилось на 10%.

Сибирский электротехнический завод производит электродвигатели и генераторы постоянного тока, крановые и рольганговые электродвигатели, низковольтные и высоковольтные электрические машины общепромышленного и взрывозащищённого исполнения, синхронные машины, энергоэффективные электродвигатели, электродвигатели для АЭС. Для работы в основном используются материалы отечественного производства. Продукция завода поставляется по России и экспортируется в страны СНГ, Китай, Новую Гвинею, Иран, Венесуэлу и другие страны.

«За полгода мы оптимизировали процесс производства: переставили оборудование и выстроили производственный поток, чтобы исключить потери времени на излишние перемещения материалов и передвижения сотрудников, привели в порядок рабочие места. Также внедрили производственный анализ, который позволяет оперативно узнавать о срывах сроков заказов и проблемах, по которым произошло отклонение», – говорит заместитель генерального директора «СЭТЗ» Максим Майков.

В цехе предприятия залили новые ровные полы, что облегчило транспортировку заготовок и готовой продукции, а также повысило уровень безопасности при транспортировке, внедрили систему 5С и полностью оснастили инструментами и материалами каждое рабочее место – это позволило сократить время на поиск инструментов и перемещения за ними в среднем на 40%.

Кроме того, роста производительности и наиболее эффективного использования рабочего времени удалось достичь за счет перераспределения последовательности операций при испытании электродвигателя и разработки стандарта на проведение испытаний.

Теперь сотрудники завода будут внедрять инструменты бережливого производства на складе, в офисных процессах и в подразделении предприятия в Екатеринбурге.

Фото предоставлено АИР НСО

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирский электротехнический завод нацпроект «Производительность труда» Министерство экономического развития НСО АИР НСО


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