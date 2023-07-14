Банк Уралсиб открыл бизнес-клуб в Новосибирске

Альфия Абсалямова, а также управляющий Клубом Тимур Давыдов. Ведущим вечера стал Дмитрий Сендеров, руководитель и совладелец одного из крупнейших рекламных агентств России. На открытии выступили заместитель руководителя департамента по развитию продаж малого бизнеса Банка Уралсиб, а также управляющий Клубом. Ведущим вечера стал, руководитель и совладелец одного из крупнейших рекламных агентств России.

Бизнес-клуб «Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка Уралсиб. Его миссия – помогать предпринимателям увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для развития своего бизнеса. Резидентам клуба банк предлагает бизнес-встречи с экспертами, новые знакомства с партнерами, обмен опытом и знаниями, общение с единомышленниками и многое другое.

Клуб уже работает в 30 городах России, его резидентами могут стать клиенты Банка Урасиб с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, готовые делиться своим опытом и кейсами с единомышленниками и заинтересованные в новых рынках для своей продукции и услуг.