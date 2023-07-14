Эксперты назвали признаки работодателя-мошенника

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили чек-лист, который поможет отличить злоумышленника от настоящего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Реальная компания никогда не будет просить у соискателя деньги. Например, иногда мошенники представляются посредниками и предлагают платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение вашего резюме в несуществующую эксклюзивную базу соискателей или просят оплатить доступ к базе реальных вакансий. Использование системы-гаранта, через которую вам обещают переводить зарплату. Если работодатель запросил полные данные вашей карты (включая оборотную сторону) или коды из СМС, это мошенник. Нового сотрудника обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки. Стажировка всегда оплачивается! Обещание запредельно высокой зарплаты за простую работу, а ваши функции не описан или описан размыто. О компании нет отзывов — ни клиентских, ни сотрудников. Нужно обратить внимание есть ли у компании офис, или расположен ли он в труднодоступном районе. Настоящий работодатель без труда предоставит вам ИНН компании для проверки. Зарплату предлагают платить не в рублях. Это нарушение законодательства! Просят заполнить анкету на стороннем сайте, отправить фото паспорта, авторизоваться при помощи СМС и т. д. Если вас пригласили на собеседование — никогда не ставьте подпись на незаполненных листах и не отдавайте паспорт в чужие руки. Работодатель сам нашёл вас и не рассказывает, откуда у него ваши контакты. Звонок с неизвестного номера, СМС или сообщение в мессенджере с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. Поставьте определитель номера и никогда не перезванивать на незнакомые номера и не переходить по ссылкам. «Работодатель» предлагает незаконную деятельность или посредничество в ней. Например, за вакансией оператора по приёму платежей может скрываться отмывание денег.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров.