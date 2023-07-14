Эксперты назвали признаки работодателя-мошенника

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили чек-лист, который поможет отличить злоумышленника от настоящего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
- Реальная компания никогда не будет просить у соискателя деньги. Например, иногда мошенники представляются посредниками и предлагают платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение вашего резюме в несуществующую эксклюзивную базу соискателей или просят оплатить доступ к базе реальных вакансий.
- Использование системы-гаранта, через которую вам обещают переводить зарплату. Если работодатель запросил полные данные вашей карты (включая оборотную сторону) или коды из СМС, это мошенник.
- Нового сотрудника обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки. Стажировка всегда оплачивается!
- Обещание запредельно высокой зарплаты за простую работу, а ваши функции не описан или описан размыто.
- О компании нет отзывов — ни клиентских, ни сотрудников. Нужно обратить внимание есть ли у компании офис, или расположен ли он в труднодоступном районе. Настоящий работодатель без труда предоставит вам ИНН компании для проверки.
- Зарплату предлагают платить не в рублях. Это нарушение законодательства!
- Просят заполнить анкету на стороннем сайте, отправить фото паспорта, авторизоваться при помощи СМС и т. д. Если вас пригласили на собеседование — никогда не ставьте подпись на незаполненных листах и не отдавайте паспорт в чужие руки.
- Работодатель сам нашёл вас и не рассказывает, откуда у него ваши контакты.
- Звонок с неизвестного номера, СМС или сообщение в мессенджере с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. Поставьте определитель номера и никогда не перезванивать на незнакомые номера и не переходить по ссылкам.
- «Работодатель» предлагает незаконную деятельность или посредничество в ней. Например, за вакансией оператора по приёму платежей может скрываться отмывание денег.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров.