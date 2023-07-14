После вмешательства прокуратуры на ремонт центральной городской больницы в Бердске выделено 14 млн рублей

Центральная городская больница города Бердска в Новосибирской области после вмешательства прокуратуры получила 14 млн рублей на ремонт, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки учреждений, предоставляющих медицинские услуги, прокуратурой были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

— После вмешательства прокуратуры на проведение текущего ремонта, а также на изготовление и проведение технической экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт выделено 14 млн рублей, — говорится в сообщении.

В настоящей момент заключено 3 государственных контракта, проводится разработка проектно-сметной документации.

Кроме того, три должностных лица привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ст. 6.3 КоАП РФ).

Фактическое исполнение требований прокурором контролируется.

Напомним, Бердский городской суд обязал городскую администрацию сформировать план мероприятий, которые обеспечат горожан, чьи дома обслуживаются частной котельной, теплом на предстоящий отопительный сезон. Все подготовительные мероприятия должны быть организованы в срок до начала отопительного периода 2023-24 годов. Собственнику котельной предписано начать подготовку к грядущему отопительному периоду и получить паспорт готовности до 15 сентября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что назначен новый прокурор Бердска.