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Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой

  • 07/07/2025, 10:45
Банк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов с плавающей ставкой, запустив новый срочный вклад «Ключевой Плюс»
Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 19,30 – 21,35% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения. При этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов – их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).
Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.  Пополнение и расходование средств вклада, а также его продление не предусмотрено. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.
Также в Банк Уралсиб действует еще один вклад с плавающей ставкой – «Комфорт Плюс», с аналогичными сроками размещения. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 18,40 – 20,28% годовых, в зависимости от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Регионы: Сибирь Новочибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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