Штрафовать за хиджабы предложила экс-депутат из Новосибирска

Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя выступила с предложением рассмотреть на федеральном уровне вопрос о запрете на территории России хиджабов и другой религиозной одежды, которая полностью закрывает лицо. По её мнению, необходимо вносить соответствующие изменения в административный кодекс и вводить штраф не менее 10 тысяч рублей.

— У нас множество штрафов — за грибы и ягоды, неоднозначные высказывания, но штрафа за нарушение норм безопасности нет. А это [ношение хиджаба — прим. ред.] — прямая угроза безопасности, — отметила Вера Ганзя в беседе с Om1 Новосибирск.

Экс-депутат уверена, что в государственных и образовательных учреждениях России дресс-код должен быть нейтральным и не создавать угрозы идентификации личности.

Стоит отметить, что дискуссия о возможном запрете на ношение хиджабов и никабов ведётся с весны 2024 года, после терактов в России. Введение запрета поддержали, в частности, глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель СКР Александр Бастрыкин. Владислав Даванков 28 мая внес в Госдуму законопроект о локальном запрете на ношение религиозной одежды. Он предлагал разрешить образовательным организациям устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальным или региональным депутатам предоставить право вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо. Правительство РФ не поддержало предложенную редакцию законопроекта.

Депутат горсовета города Бердска Фариз Хасанов тоже обращался к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением запретить в регионе ношение никабов. Он указывал, что под закрытой одеждой могут скрываться террористы.

Ранее редакция сообщала, что женщины в хиджабах на детской площадке возмутили жителей Новосибирска.