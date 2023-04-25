Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

Более 1400 студентов экономических специальностей МГУ, МГИМО, ГУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова познакомились с проектом, пообщались с представителями банка и протестировали возможности новой платформы.

Особое внимание студентов было уделено возможностям прохождения онлайн-курса «Банковское дело» за 1 день, видам стажировок и учебных практик, а также тестированию с целью определения сильных компетенций будущего специалиста и рекомендаций по выстраиванию наиболее эффективного карьерного пути для него.

Как отметили студенты – участники мероприятия, мероприятие было интересным и полезным. По их мнению, будущим финансистам сегодня очень не хватает привлекательных стажировок с погружением в реальные рабочие задачи, особенно в банковском секторе, поэтому проект «Уралсиб.Ускорение» их особенно заинтересовал.

Банк запустил платформу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» для учащихся вузов в 2022 году, сегодня в проекте занято более 700 студентов из топовых российских вузов в 11 регионах страны. Помимо «классических» программ для учебных заведений, платформа развивает проект для обучения менеджеров по работе с клиентами малого бизнеса «Хантеры», предлагает профориентационный тест для будущих специалистов на основе искусственного интеллекта совместно с Conventus, а также вебинары на самые разные актуальные темы.