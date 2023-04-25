Рекламодателям

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

  • 25/04/2023, 12:13
Банк Уралсиб представил свою платформу студенческих стажировок и практик «Уралсиб.Ускорение» на карьерных форумах «ProFinance» и «Недостающее звено», посвященных поиску молодых талантов среди студентов экономических факультетов. Мероприятия организовало кадровое агентство FutureToday.

Более 1400 студентов экономических специальностей МГУ, МГИМО, ГУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова познакомились с проектом, пообщались с представителями банка иБанк Уралсиб стажировки Уралсиб.Ускорение образование протестировали возможности новой платформы.

Особое внимание студентов было уделено возможностям прохождения онлайн-курса «Банковское дело» за 1 день, видам стажировок и учебных практик, а также тестированию с целью определения сильных компетенций будущего специалиста и рекомендаций по выстраиванию наиболее эффективного карьерного пути для него.

Как отметили студенты – участники мероприятия, мероприятие было интересным и полезным. По их мнению, будущим финансистам сегодня очень не хватает привлекательных стажировок с погружением в реальные рабочие задачи, особенно в банковском секторе, поэтому проект «Уралсиб.Ускорение» их особенно заинтересовал.

Банк запустил платформу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» для учащихся вузов в 2022 году, сегодня в проекте занято более 700 студентов из топовых российских вузов в 11 регионах страны. Помимо «классических» программ для учебных заведений, платформа развивает проект для обучения менеджеров по работе с клиентами малого бизнеса «Хантеры», предлагает профориентационный тест для будущих специалистов на основе искусственного интеллекта совместно с Conventus, а также вебинары на самые разные актуальные темы.

 

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

473

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Уралсиб.Ускорение образование малый и средний бизнес


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

25/04/2023, 14:29

Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

25/04/2023, 13:59

Игорь Соболев 7 лет назад получил тяжелую травму при спуске с горы на тюбинге

25/04/2023, 13:45

Законодательное собрание единогласно одобрило в первом чтении поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

25/04/2023, 13:23
Популярное

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17

Новости компаний

На что россияне берут кредиты

25/04/2023, 14:12

«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

25/04/2023, 12:25

В Искитиме введен в работу новый энергообъект АО «РЭС»

25/04/2023, 09:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска