Регионам могут разрешить усыплять опасных бездомных собак

Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных. Об этом сообщают «Известия». Госдума может уже в мае принять в первом чтении законопроект, предложенный партиями «Единая Россия» и «Новые люди». В правительстве согласились с необходимостью наделить губернаторов и законодательные собрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными с учетом мнения местного населения.

Новые нормы нужны для защиты населения в связи с неблагоприятной обстановкой в ряде субъектов.

— В России сегодня нет научной методики по определению агрессивности, поэтому возникает вопрос: по каким критериям регионами будут приниматься решения? Если речь идет об усыплении уже напавших на людей собак, то это будет выглядеть как мелкая месть, но не превентивная мера, — цитирует издание Николая Захарова, президента организации «Русская гильдия кинологов».

Напомним, вопрос «что делать с безнадзорными животными» в Новосибирске обсуждают уже несколько лет, в том числе из-за регулярных случаев нападения бродячих собак на людей. Летом прошлого года Законодательное собрание Новосибирской области направляло обращение в правительство Российской Федерации о создании единой информационной базы домашних животных и животных без владельцев. По словам инициаторов обращения, единая информационная база домашних животных и животных без владельцев, интегрированная с ФГИС «ВетИС», будет выполнять функции по учету животных, их поиску в случае пропажи, предоставлению вспомогательных услуг, доступных для владельцев животных, ветеринарных клиник и приютов для животных, а также обеспечит органам публичной власти осуществление учета и контроля за ними.

За 2022 год центр по проблемам домашних животных отловил 665 беспризорных собак в Новосибирске. Рекордное количество отловленных животных зафиксировано в Ленинском районе города. Там отловили 146 бездомных животных. За ним следуют Кировский и Октябрьский районы, где поймали 116 и 103 собаки соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что делать при встрече с бездомными собаками.