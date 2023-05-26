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Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

  • 26/05/2023, 10:35
Банк Уралсиб обновил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок» для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

банк УралсибТеперь клиент в рамках акции может получить промокод на продукт «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт» по тарифному плану «Старт»* в подарок на 6 или 12 месяцев (в соответствии с выбранным сроком пакета по РКО), открыв свой первый расчетный счет в Банке Уралсиб и выполнив одно из условий:

  • полностью оплатив стоимость обслуживания в рамках пакета услуг (за 6 или 12 месяцев, в зависимости от пакета) в месяц открытия счета;
  • осуществив обороты по счету в отчетном месяце в размере не менее 40 тыс. рублей.

Акцией смогут воспользоваться клиенты, приобретающие следующие пакеты услуг:

  • «Пора расти» на 6 или 12 месяцев;
  • «Оптимальный» на 6 или 12 месяцев;
  • «ВЭД» на 6 или 12 месяцев;
  • «На высоте» на 6 или 12 месяцев.

Еще одна новация – акция «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок» теперь совместима с другими рекламными кампаниями и проводимыми акциями на указанные выше пакеты РКО, действующими в период проведения данной акции.

Период проведения акции* – до 31 декабря 2023 года включительно.

Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Продукт предоставляется ООО «1С», порядок регистрации и условия получения продукта указаны на сайте. Код для подключения онлайн бухгалтерии будет автоматически направлен новому клиенту при соблюдении условий акции. В случае, если клиент не активирует промокод в течение 2х месяцев после получения, данный код аннулируется автоматически.

Реклама. Рекламодатель на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем

#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Онлайн бухгалтерия 1С БизнесСтарт в подарок банки Банк Уралсиб


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