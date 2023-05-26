27 мая определится победитель музыкального конкурса «Звездные имена Новосибирска»

27 мая на большой сцене Заельцовского парка состоится финал конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска», сообщили в пресс-службе мэрии. В финале выступят 34 участника в номинациях «Эстрадный вокал» (возраст участников от 5 лет), «Музыкальные группы» и «Кавер-группы» (возраст участников от 18 лет).

Победитель получит 200 тысяч рублей.

Лучшие номера представят в праздничной программе, посвященной 130-летию города Новосибирска, 25 июня на Михайловской набережной.

«Звездные имена Новосибирска» — городской творческий конкурс-фестиваль. На нем музыканты могут заявить о себе. В конкурсе-фестивале принимают участие авторы и исполнители в возрасте от 5 лет, а также музыкальные и кавер-группы с участниками в возрасте от 18 лет. Главный приз конкурса-фестиваля – 200 000 рублей для продвижения своего творчества на радиостанции «Городская волна». В этом году подано 204 заявки.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская консерватория будет восстанавливать связи с оперным театром.