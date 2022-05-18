Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов в премиальных пакетах

За перевод средств по СБП свыше указанной суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Перевести средства по Системе быстрых платежей можно в Уралсиб Онлайн. Веб-версия Уралсиб Онлайн доступна по адресу, мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play, AppGallery. Подключиться к онлайн-банку также можно в любом отделении Банка Уралсиб.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.