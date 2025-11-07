Эксперты назвали лучшие банковские чат-боты России

В рамках ежегодного исследования Markswebb Chatbot Rank 2025 были проанализированы цифровые решения 10 ведущих отечественных банков. Исследование включало моделирование 56 пользовательских задач — от простых сервисных запросов до сложных сценариев принятия финансовых решений.

Первое место занял чат-бот ВТБ, благодаря своим оригинальным функциям, в частности интеграции с мессенджерами и реализации проактивных сценариев взаимодействия.

Вторую позицию занял Альфа-банк, сильной стороной которого является удобство пользовательского интерфейса.

Тройку лидеров замыкает Совкомбанк, предлагающий понятную навигацию и возможности обмена сообщениями.

Т-Банк и Райффайзен Банк расположились на 4 и 5 местах соответственно. Оба решения эффективно справляются с поставленными задачами и предлагают полезные виджеты.

Чат-бот МТС Банка занял 6 место.

СберБанк и Газпромбанк разделили 7-8 места. Их развитие происходит медленнее, чем у конкурентов.

Стоит отметить, что чат-бот ВТБ регулярно подтверждает свой статус, занимая лидирующие позиции в различных рейтингах и получая отраслевые награды, такие как CX World Awards, Workspace Digital Awards, Frank Contact Centers Award и Naumen Bank CC Rank.

Markswebb Chatbot Rank – ежегодное исследование цифрового клиентского опыта, предоставляемого чат-ботами крупных банков. Оно включает в себя всестороннюю оценку, сравнительный анализ качества обслуживания, выявление проблем внедрения, а также обзор лучших практик и ключевых изменений в отрасли за год.