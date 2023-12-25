Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц

На базе исследования Mobile Banking Rank 2023 подготовлен рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц, который составило агентство Markswebb. Места в рейтинге распределялись в соответствии с оценкой функциональности и эффективности мобильных приложений российских банков по более чем 1,5 тысячам показателей с точки зрения продуманной, удобной навигации и скорости получения банковских услуг в цифровых каналах. В тройку лидеров вошли Альфа-банк, ПСБ и Тинькофф Банк.

— От цифровой зрелости кредитных организаций зависит качество сервиса, безопасность и скорость предоставления финансовых услуг, поэтому люди все больше ценят технологичность своего банка, — отметил Константин Хайсанов, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.