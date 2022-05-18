«Алютех» наконец откроет ворота на ПЛП

— Скоро открытие завода по производству металлоконструкций и металлических ворот на ПЛП. Напомню, договор о создании производства «Алютех» в Новосибирске мы подписывали на Санкт-Петербургском экономическом форуме, — напомнил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Представитель ГК «Алютех» Шамиль Мустакимов н пресс-конференции летом 2021 года рассказывал, что компания приобрела два земельных участка площадью 10 га в Промышленно-логистическом парке региона, разработала ПСД на создание завода. В 2020 году прошла экспертизу и получила разрешение на проведение строительно-монтажных работ.

— К концу 2021 года мы намерены завершить основные строительно-монтажные работы, а в первом квартале 2022-го — сдать объект в эксплуатацию, — добавлял Мустакимов.

На территории ПЛП ГК «Алютех» анонсировала строительство нового производственно-складского комплекса, в состав которого войдут производственное предприятие, а также распределительный склад. В ценах 2019 года компания планировала вложить в проект около 1 млрд рублей. Предполагаемый объем выпуска всех ассортиментных позиций — более 95 тысяч штук в год при выходе на проектную мощность. На площадке инвестор планировал организовать выпуск секционных ворот (гаражных, промышленных, панорамных всех типоразмеров), въездных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования (уравнительных платформ, герметизаторов проемов) и роллетных систем. Реализация проекта позволит увеличить производство продукции предприятия в 2,6 раза.

Напомним, сейчас в Новосибирске работает ООО «Алютех-Сибирь», которое расположено в селе Марусино. Предприятие изготавливает роллетные системы, секционные и въездные ворота. Производственная мощность — 25 тысяч секционных и 3 тысячи въездных ворот в год. После запуска площадки в ПЛП компания намерена съехать из Марусино.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский производитель модульных зданий увеличит выпуск продукции на 30%.