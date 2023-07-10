Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,3 раза по итогам 1 полугодия

«Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Основной рост в первом полугодии произошел за счет кредитования по госпрограммам –. Из собственныхпрограмм банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,79% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,59% годовых.