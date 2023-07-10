Правительство региона направит средства на реконструкцию помещения для киностудии «Поиск»

«В помещении, которое займет киностудия «Поиск», будет проведена реконструкция – средства в размере 30 млн рублей будут направлены из областного бюджета по поручению главы региона Андрея Травникова. Помещение располагается в ныне пустующем здании детского сада Советского района г. Новосибирска – его поиск был проведен по поручению Губернатора областными властями совместно с администрацией муниципального образования – г. Новосибирска. Вместо старой территории в ДК «Звезда» киностудия «Поиск» получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий», — отметила Ирина Мануйлова.

Напомним, Губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению помещением киностудии «Поиск» в связи с тем, что она больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК «Звезда» регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий.