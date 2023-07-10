Стал известен новый руководитель Следственного управления СК России по Новосибирской области

Руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области назначен генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Указом президента РФ от 3 июля 2021 года № 491 и приказом председателя Следственного комитета РФ от 3 июля 2023 года № 759-кт руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области назначен генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, — говорится в сообщении.

Евгений Долгаев окончил в 1994 году Омский государственный университет (юридический факультет). С 1992 года работал в должности следователя прокуратуры Октябрьского района города Омска, в разное время занимал должности старшего помощника прокурора, заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.

Напомним, что в апреле 2021 года Андрей Лелеко был временно отстранен от должности руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области. Коллегию федерального ведомства не устроили результаты работы новосибирского СК в 2020 году. Через неделю он вышел на работу, но уволится летом 2021 года. После него и.о. руководителя был Виталий Зарипов, у которого летом этого года также истек срок исполнения обязанностей.

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