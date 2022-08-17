Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

На территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов региона создана особо охраняемая природная территория регионального значения – природный парк «Караканский бор» площадью 100 864 гектара. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Новосибирской области.

— Основная цель создания природного парка — сохранение природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования на данной территории. Природный парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Земли населенных пунктов исключены из его границ. При этом исторически сложившиеся интересы местных жителей и хозяйствующих субъектов учтены, — подчеркнул и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

Как сообщили в региональном минприроды, на территории природного парка планируется выделение функциональных зон: заповедной, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационной, историко-культурных объектов.

В результате создания особо охраняемой природной территории Караканский бор превращается из территории в объект, в границах которого осуществляется упорядоченная многоцелевая хозяйственная и рекреационная деятельность без нанесения ущерба природным ресурсам и экологическим системам. Режимом особой охраны на территории природного парка запрещается заключение новых договоров аренды лесных участков для заготовки древесины, промысловая охота, предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или жилищного строительства, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод.

Напомним, с инициативой о присвоении территории Караканского бора одного из статусов особо охраняемой природной территории не раз выходили в правительстве местные жители

Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. Площадь Караканского бора – 99 000 гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора – 18 км, сообщала пресс-служба правительства в 2020 году.

В феврале 2021 года сессия регионального парламента в двух чтениях приняла закон об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что в настоящее время пересматривается законопроект о создании в регионе особо охраняемой природной территории. К этому документу возникли вопросы у общественников и суда.