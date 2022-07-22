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Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты покупок по Системе быстрых платежей

  • 22/07/2022, 10:36
Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис С2В-переводов (от физических лиц – бизнесу) через Систему быстрых платежей.

новости бизнесаСервис позволяет принимать оплату за товары и услуги с использованием QR-кода и является альтернативой эквайрингу.

Алгоритм подключения прост – нужно открыть расчетный счет в Банке Уралсиб, после подключения сервиса установить и активировать предоставленное банком приложение на мобильном устройстве.

При покупке товара или услуги продавец генерирует в данном приложении QR-код, который покупатель сканирует и производит оплату. Зачисление денежных средств на расчетный счет юридического лица – в режиме реального времени.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : бизнес банки Банк Уралсиб


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