В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками

Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию.

В пояснительной записке уточняется, что это необходимо, поскольку большинство мошеннических операций реализуются с помощью методов социальной инженерии, когда отправитель самостоятельно переводит средства.

— Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику, — отмечено в документе.

По оценкам экспертов, банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства. Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

По данным ЦБ, в I квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, вывели с помощью методов социальной инженерии.