Рекламодателям

В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками

  • 22/07/2022, 10:30
Автор:
В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками
Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».

Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию.

В пояснительной записке уточняется, что это необходимо, поскольку большинство мошеннических операций реализуются с помощью методов социальной инженерии, когда отправитель самостоятельно переводит средства.

— Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику, — отмечено в документе.

По оценкам экспертов, банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства. Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.

По данным ЦБ, в I квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, вывели с помощью методов социальной инженерии.

Фото: pixabay.com — geralt

190

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Мошенники законопроект денежные переводы Госдума банки


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

Сейчас ее пытаются вывести из общей конкурсной массы OR GROUP, чтобы найти нового инвестора.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Хельгу Пирогову задержали и отпустили

Дальнейшие действия депутат будет обсуждать с адвокатом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

По данным областного Минпромторга, компания планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

22/07/2022, 10:07

Хельгу Пирогову задержали и отпустили

22/07/2022, 09:32

Областной онкодиспансер реорганизовал амбулаторную службу

21/07/2022, 17:52

Куйбышев переводят на альткотельную

21/07/2022, 16:59
Популярное

Мошенники «заражают» смартфоны клиентов через фишинговые приложения

21/07/2022, 18:30

Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M

21/07/2022, 17:00

Транспортный налог в России могут временно отменить

21/07/2022, 11:35

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты покупок по Системе быстрых платежей

22/07/2022, 10:36

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21/07/2022, 14:20

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования

21/07/2022, 10:34
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска