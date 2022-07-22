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Лунный календарь цветовода на август 2022

  • 22/07/2022, 11:48
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Лунный календарь цветовода на август 2022
Август — последний месяц лета, идеально подходящий для пересадки растений в большие ёмкости, подкормки цветов или смены грунта.

По данным сайта magasha.ru, соблюдение астрологических предписаний всегда положительно влияет на растения, придавая им жизненные силы, предотвращающие возникновение бактериальных инфекций, гнили, появления насекомых и вредителей.

Четыре периода лунных фаз, выпадающих в августе на следующие периоды:

  • Новая Луна — 27 августа 2022 года;
  • Полная Луна — 12 августа 2022 года;
  • Период растущей Луны — c 1 по 12 и с 29 по 31 августа 2022 года;
  • Период убывающей Луны — с 13 по 28 августа включительно.

Календарь цветовода на август 2022 года

✅ Благоприятные дни для посадки комнатных растений:

  • Многолетние цветы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31
  • Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 29, 30, 31

✅ Благоприятные дни для пересадки цветов по Лунному календарю: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31

❌ Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями: 12, 26, 27, 28

Лунный календарь цветовода на август 2022 года по числам

1.08

Дева +-, ◐, дни Корня .

Нежелательно вымачивать посевной материал.

Можно подкармливать,  рыхлить почву, пересаживать.

2.08-4.08 (до 14ч. 47м.)

♎ Весы, +-, ◐, дни Цветка

Нельзя проводить опрыскивание растений химикатами против заболеваний и вредителей.

Можно сажать любые растения, укоренять черенки, подкармливать, рыхлить почву, проводить обрезку.

4.08 (с 14ч. 47м.)-6.08 (до 19ч. 39м.)

♏ Скорпион, +, ◐, Дни Листа

Нельзя обрезать, делить. 

Сажаем цветочные комнатные растения, имеющие щипы и колючки, в том числе различные хвойные растения. Поливаем и подкармливаем под корень. Боремся с болезнями и вредителями.

6.08 (с 19ч. 39м.)-8.08 (до 21ч. 39м.)

♐ Стрелец, +-, ◐ , дни Плода

Не стоит заниматься домашними цветами.

8.08 (с 21ч. 39м.)-10.08 (до 21ч. 46м.)

Лунный календарь цветовода на март 2022

♑ Козерог, +-, ◐, дни Корня

Нельзя рыхлить возле корней.

Вносим питательные смеси. Размножаем отводками и черенкованием.

10.08 (с 21ч. 46м.)-12.08 (до 21ч. 45м.)

♒ Водолей, —, ○, дни Цветка

12.08 в 04ч. 36м. – Точное Полнолуние.

За сутки до и после Точного Полнолуния не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, замачивать семена, заниматься обрезкой, подкармливать.

Обрабатываем от вредителей и заболеваний.

12.08 (с 21ч. 45м.)-14.08 (до 23ч. 43м.)

♓ Рыбы, +, ◑, дни Листа

Не рекомендуется делать обрезку и использовать яды для избавления от болезней и паразитов.

Внекорневая подкормка. Устраиваем теплый душ комнатным растениям.

14.08 (с 23ч. 43м.)-16.08

♈ Овен, +-, ◑, дни Плода

Нежелательны формировка, обрезка, пересадка, укоренение, поливы и подкормки.

Обрабатываем от вредителей и заболеваний.

17.08-19.08 (до 15ч. 07м.)

♉ Телец, +, ◑, дни Корня

Не рекомендуется около корневое рыхление.

19.08 (с 15ч. 07м.)-21.08

♊ Близнецы, —, ◑, дни Цветка

Нежелательно поливать, пересаживать и пикировать. Не стоит черенковать.

Рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся растения. Удалить засохшие цветы и листья. Заносим в дом комнатные растения, которые проводили лето в саду. Боремся с вредителями и болезнями.

22.08-24.08 (до 16ч. 10м.)

♋ Рак, +, ◑, дни Листа

Не стоит опрыскивать химическими препаратами.

Хорошо в эти дни заняться подкормкой.

Уход за Пилеей в домашних условиях

24.08 (с16ч. 10м.)-26.08

♌ Лев, —, ◑, день Плода .

Не рекомендованы полив и подкормка, пересадка, пикировка.

Возвращаем домой выставленные на лето комнатные растения в горшках. Боремся с болезнями и вредителями.

27.08-29.08 (до 12ч. 45м.)

Дева +-, ●, дни Корня .

27.08 в 11ч. 18м. – Точное Новолуние.

В этот день  и до 28.08 11ч. 18м. запрещается проведение любых манипуляций с цветущими растениями.

Пропалываем, удаляем ненужные цветоносы, поливаем. Боремся с болезнями и вредителями.

29.08 (с 12ч. 45м.)-31.08 (до 20ч. 12м.)

♎ Весы, +-, ◐, дни Цветка

Нельзя проводить опрыскивание растений химикатами против заболеваний и вредителей.

Отделяем и пересаживаем отводки, укоренённые весной. Заносим в дом выставленные в сад на лето комнатные растения. Пересаживаем в горшки фуксии , традесканцию , герань и также ставим их в комнатные условия.

Фото: pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : лунный календарь комнатные растения


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