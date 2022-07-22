Лунный календарь цветовода на август 2022

По данным сайта magasha.ru, соблюдение астрологических предписаний всегда положительно влияет на растения, придавая им жизненные силы, предотвращающие возникновение бактериальных инфекций, гнили, появления насекомых и вредителей.
Четыре периода лунных фаз, выпадающих в августе на следующие периоды:
✅ Благоприятные дни для посадки комнатных растений:
✅ Благоприятные дни для пересадки цветов по Лунному календарю: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31
❌ Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями: 12, 26, 27, 28
1.08
Дева +-, ◐, дни Корня .
Нежелательно вымачивать посевной материал.
Можно подкармливать, рыхлить почву, пересаживать.
2.08-4.08 (до 14ч. 47м.)
♎ Весы, +-, ◐, дни Цветка
Нельзя проводить опрыскивание растений химикатами против заболеваний и вредителей.
Можно сажать любые растения, укоренять черенки, подкармливать, рыхлить почву, проводить обрезку.
4.08 (с 14ч. 47м.)-6.08 (до 19ч. 39м.)
♏ Скорпион, +, ◐, Дни Листа
Нельзя обрезать, делить.
Сажаем цветочные комнатные растения, имеющие щипы и колючки, в том числе различные хвойные растения. Поливаем и подкармливаем под корень. Боремся с болезнями и вредителями.
6.08 (с 19ч. 39м.)-8.08 (до 21ч. 39м.)
♐ Стрелец, +-, ◐ , дни Плода
Не стоит заниматься домашними цветами.
8.08 (с 21ч. 39м.)-10.08 (до 21ч. 46м.)
♑ Козерог, +-, ◐, дни Корня
Нельзя рыхлить возле корней.
Вносим питательные смеси. Размножаем отводками и черенкованием.
10.08 (с 21ч. 46м.)-12.08 (до 21ч. 45м.)
♒ Водолей, —, ○, дни Цветка
12.08 в 04ч. 36м. – Точное Полнолуние.
За сутки до и после Точного Полнолуния не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, замачивать семена, заниматься обрезкой, подкармливать.
Обрабатываем от вредителей и заболеваний.
12.08 (с 21ч. 45м.)-14.08 (до 23ч. 43м.)
♓ Рыбы, +, ◑, дни Листа
Не рекомендуется делать обрезку и использовать яды для избавления от болезней и паразитов.
Внекорневая подкормка. Устраиваем теплый душ комнатным растениям.
14.08 (с 23ч. 43м.)-16.08
♈ Овен, +-, ◑, дни Плода
Нежелательны формировка, обрезка, пересадка, укоренение, поливы и подкормки.
Обрабатываем от вредителей и заболеваний.
17.08-19.08 (до 15ч. 07м.)
♉ Телец, +, ◑, дни Корня
Не рекомендуется около корневое рыхление.
19.08 (с 15ч. 07м.)-21.08
♊ Близнецы, —, ◑, дни Цветка
Нежелательно поливать, пересаживать и пикировать. Не стоит черенковать.
Рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся растения. Удалить засохшие цветы и листья. Заносим в дом комнатные растения, которые проводили лето в саду. Боремся с вредителями и болезнями.
22.08-24.08 (до 16ч. 10м.)
♋ Рак, +, ◑, дни Листа
Не стоит опрыскивать химическими препаратами.
Хорошо в эти дни заняться подкормкой.
24.08 (с16ч. 10м.)-26.08
♌ Лев, —, ◑, день Плода .
Не рекомендованы полив и подкормка, пересадка, пикировка.
Возвращаем домой выставленные на лето комнатные растения в горшках. Боремся с болезнями и вредителями.
27.08-29.08 (до 12ч. 45м.)
Дева +-, ●, дни Корня .
27.08 в 11ч. 18м. – Точное Новолуние.
В этот день и до 28.08 11ч. 18м. запрещается проведение любых манипуляций с цветущими растениями.
Пропалываем, удаляем ненужные цветоносы, поливаем. Боремся с болезнями и вредителями.
29.08 (с 12ч. 45м.)-31.08 (до 20ч. 12м.)
♎ Весы, +-, ◐, дни Цветка
Нельзя проводить опрыскивание растений химикатами против заболеваний и вредителей.
Отделяем и пересаживаем отводки, укоренённые весной. Заносим в дом выставленные в сад на лето комнатные растения. Пересаживаем в горшки фуксии , традесканцию , герань и также ставим их в комнатные условия.
Фото: pexels.com
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