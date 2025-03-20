В Новосибирске открылась выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона

В новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», где представлены точные копии предметов, которые более ста лет назад британский археолог Говард Картер нашел в египетской усыпальнице юного правителя. Информация об этом появилась на сайте Туристско-информационного центра Новосибирска.
Выставочные экспонаты заняли три музейных зала. Среди них — золотые саркофаги, погребальная маска царя, статуи богов, украшения и предметы быта. Есть здесь и копия главного экспоната египетской коллекции Нового музея в Берлине — бюст царицы Нефертити. Каждый из этих предметов имеет не только историческую, но и художественную ценность, которую высоко оценили еще в прошлом столетии. Поразительная тонкость работ и безупречный вкус их создателей впечатляет и современников.
— Команда художников, музейных реставраторов и египтологов много лет работала над созданием этих экспонатов. Благодаря этой работе посетители могут увидеть реконструкции значимых находок, многие из которых были безвозвратно утрачены или разрушены, — поясняют на сайте центра.
Сейчас большая часть сокровищ и предметов из гробницы Тутанхамона находится в Каирском музее, еще часть коллекции демонстрировалась в Вашингтонском и Лондонском музеях. Драгоценный саркофаг Тутанхомона и его посмертная маска, которая находилась внутри золотого гроба, хранятся в Большом Египетском Музее.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей изъятые при попытке незаконного вывоза из России старинные предметы.
Фото пресс-службы Министерства культуры Новосибирской области.
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