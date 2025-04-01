Банки объявили о снижении ставок по ипотеке c 1 апреля

С начала апреля ВТБ и Сбер сообщили о пересмотре ипотечных процентов в сторону уменьшения. Сбер проинформировал о снижении на 1,5 процентных пункта ставок на приобретение квартир в новостройках и на вторичном рынке, а по программе индивидуального жилищного строительства — на 2 п.п. ВТБ, в свою очередь, уменьшил ставки на 1,1–1,6 п.п. Стоит отметить, что ранее эти банки уже корректировали процентные ставки в сторону понижения, начиная с 4 и 20 марта соответственно. В течение марта тенденцию к снижению ипотечных ставок поддержали и другие значимые участники банковского сектора.

Представители ВТБ подчеркнули, что за прошедший месяц банк значительно улучшил условия ипотечного кредитования и пересмотрел требования к размеру первоначального взноса. Помимо этого, возобновлено предоставление ипотеки без обязательного подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.