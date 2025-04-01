В Новосибирске начались публичные слушания по новому генплану города

Глобальный стратегический градостроительный документ — генплан Новосибирска — направлен на рассмотрение публичных слушаний. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заммэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.
Он сообщил, что в 2023-2024 годах проводились комиссии, на которых рассматривались предложения граждан и юрлиц о внесении изменений в генплан. Также при работе над корректировками учитывались актуальные схемы территориального планирования области.
Основные изменения в части функционального зонирования:
— В этой части фиксировались массовые обращения граждан — жителей частного сектора, которые ранее были расположены в зоне планирования многоэтажной застройки. Эти вопросы вынесены на обсуждение, — отметил Улитко.
Основные изменения в части объектов местного значения:
Большой пласт изменений предусмотрен в улично-дорожной сети. В частности, речь идет о расширении улиц Фадеева, Гурьевская, Широкая, Связистов, соединение улиц Арбузова и Бульвара Молодёжи. Включено строительство мостового перехода в Нижнеельцовском створе и подходов к мосту с автодороги «Кольцово-Академгородок».
По словам Евгения Улитко, публичные слушания будут проходить с 1 по 16 апреля. С корректировками в генплан можно ознакомиться на стендах в администрациях районов, а также в департаменте архитектуры мэрии. Предложения принимаются на месте размещения экспозиции, а также в электронном виде в оргкомитет.
Очные обсуждения изменений в генплан пройдут с 14 по 16 апреля в районах города.
— Мы видим, что граждане очень активно интересуются этой темой. С утра начали поступать предложения от людей. Новосибирцы вовлечены в этот процесс, —констатировал Улитко.
Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года. Комиссия по предложениям в генплан города не стала рассматривать этот вопрос.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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