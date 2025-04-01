В Новосибирске начались публичные слушания по новому генплану города

Глобальный стратегический градостроительный документ — генплан Новосибирска — направлен на рассмотрение публичных слушаний. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заммэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

Он сообщил, что в 2023-2024 годах проводились комиссии, на которых рассматривались предложения граждан и юрлиц о внесении изменений в генплан. Также при работе над корректировками учитывались актуальные схемы территориального планирования области.

Основные изменения в части функционального зонирования:

— В этой части фиксировались массовые обращения граждан — жителей частного сектора, которые ранее были расположены в зоне планирования многоэтажной застройки. Эти вопросы вынесены на обсуждение, — отметил Улитко.

В новом генплане сохраняются территории частного сектора, которые ранее планировалось отнести к многоэтажной жилой застройке — в Ленинском, Первомайском, Калининском и Октябрьском районах.

Актуализированы границы рекреационных, функциональных зон и зон с особыми условиями (приаэродромные территории, зоны охраны объектов культурного наследия и другие).

В поправках выделена рекреационная зона ограниченного пользования к которой отнесены участки в границах водоохранных зон — пойменные территории малых рек и оврагов, которые будут составлять водно-зеленый каркас города. На многих из них расположены садоводческие общества.

В результате уточнения рекреационных зон их площадь выросла на 85 гектаров для формирования водно-зеленого каркаса.

Сохранены территории садоводческих обществ, расположенных возле ТК «Мега».

Основные изменения в части объектов местного значения:

Предусмотрено дополнительное строительство или реконструкция 17 школ на 15,5 тысяч мест и 12 детсадов на 2000 мест.

Предусмотрено строительство спортивного комплекса в Пашино.

Актуализирован перечень объектов массового отдыха: их количество выросло с 265 до 292.

Увеличена территория скверов имени Юрия Бугакова и сквера на улице Демакова.

Предусмотрено создание пешеходной улицы Ленина: от площади Ленина до улицы Урицкого.

Большой пласт изменений предусмотрен в улично-дорожной сети. В частности, речь идет о расширении улиц Фадеева, Гурьевская, Широкая, Связистов, соединение улиц Арбузова и Бульвара Молодёжи. Включено строительство мостового перехода в Нижнеельцовском створе и подходов к мосту с автодороги «Кольцово-Академгородок».

По словам Евгения Улитко, публичные слушания будут проходить с 1 по 16 апреля. С корректировками в генплан можно ознакомиться на стендах в администрациях районов, а также в департаменте архитектуры мэрии. Предложения принимаются на месте размещения экспозиции, а также в электронном виде в оргкомитет.

Очные обсуждения изменений в генплан пройдут с 14 по 16 апреля в районах города.

— Мы видим, что граждане очень активно интересуются этой темой. С утра начали поступать предложения от людей. Новосибирцы вовлечены в этот процесс, —констатировал Улитко.

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года. Комиссия по предложениям в генплан города не стала рассматривать этот вопрос.