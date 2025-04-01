Новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС

В социальных сетях активно обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются посетители стадиона «Сибирь-Арена» во время массовых мероприятий. По словам болельщиков, при большом скоплении людей, например, во время хоккейных матчей или концертов, когда на стадион приходит до 10 тысяч человек, единственная доступная пешеходная дорожка шириной всего 40 сантиметров становится серьёзным препятствием для комфортного перемещения.

По словам жителей города, ситуация усугубляется плохой уборкой территории. В межсезонье пешеходам приходится идти по грязи, а зимой — преодолевать снежные заносы и гололёд. Местные жители считают, что состояние подходов к стадиону не соответствует уровню крупного спортивного объекта и создаёт опасные ситуации, особенно в вечернее время, когда толпы болельщиков одновременно покидают арену.

В ответ на запрос Atas.info администрация Кировского района сообщила, что прилегающая территория соответствует всем нормам и стандартам, а все пешеходные дорожки официально оборудованы.

Однако чиновники признали, что существуют проблемы, связанные с тем, что люди часто выбирают более короткие пути, используя технические полосы и газоны вместо специально оборудованных тротуаров. Это, в свою очередь, приводит к образованию грязи, особенно в весенний период.

— Посетители и болельщики ледовой арены для кратчайшего пути зачастую используют для прохода технические полосы (ошибочно обозначенные в сообщениях как 40 см тротуар) и озелененные участки территории. В результате в весенний сезон на территории газона возникает распутица, — ответили Atas.info в администрации.

В ведомстве сообщили, что проект стадиона изначально не предусматривал наличие ограждений вдоль пешеходных зон. Однако после того как установится стабильно теплая погода, будет рассмотрен вопрос о создании дополнительных дорожек.

На оперативном совещании в мэрии Новосибирска сегодня, 1 апреля, обсудили ситуацию. Как отметил глава транспортного департамента Александр Стефанов, ширина тротуаров не была рассчитана на такое количество пешеходов, так как к моменту запуска ЛДС планировалось ввести в эксплуатацию станцию метро «Спортивная».

— Мы изучим ситуацию. Возможно будут организованы временные подходы к ЛДС в виде деревянных мостков, чтобы сохранить газоны, — пояснил Стефанов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал оперативно урегулировать этот вопрос, и добавил, что вопрос со станцией метро «Спортивная» уже просматривается.

Ранее редакция сообщала о том, что власти проведут еще один тендер на достройку станции «Спортивная» в Новосибирске. Достройкой станции метро занимается «Акви Технолоджи».