ИМИ обвиняет судмедэкспертизу в нанесении репутационного и материального ущерба

Внешняя пресс-служба АО «ИМИ» распространила сообщение в котором заявляет о репутационном и материальном ущербе. По версии «ИМИ», компания понесла их от действий ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ».

Как заявили в «ИМИ», сотрудники судмедэкспертизы перепутали бирки и тела покойных и это выяснилось в ходе похорон, которые организовывало «ИМИ». Подмена тел усопших обнаружилась во время церемонии прощания.

— Пришлось экстренно организовать процесс замены тел умерших, а также решать с родственниками возникший конфликт, — заявил главный юрисконсульт АО «ИМИ».

По его словам, заказчик ритуальных услуг компании пояснил, что при опознании тела в морге находился в состоянии горя и подписал все предъявленные ему документы. Он не мог предположить, что бирка надета на другого человека.

— Нормы, возлагающие за «неправильное опознание», отсутствуют и в данной ситуации отсутствует вина у заказчика ритуальных слуг. В результате ошибки сотрудников морга «ИМИ» понесло убытки — как репутационные, так и материальные, — уточнил главный юрисконсульт. — Сотрудники морга нарушили действующие нормы по приему, проведению экспертизы и выдаче объектов экспертизы, и тела оказались перепутаны.

В «ИМИ» заявили, что в ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» по этому факту проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что изложенные факты частично подтвердились.

АО «Мемориальная служба «ИМИ» создано в 2013 году. Выручка в 2023 году составляла 310,4 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 2,3 млн (+278%). Гендиректор — Дмитрий Зверев. 23,5% акций «ИМИ» принадлежат МУП «Похоронный дом «ИМИ», 22% — ООО «Радоница», 54,5% — ООО «Стикс-К». При этом создателем АО «Мемориальная служба ИМИ» называется Сергей Бондаренко, депутат горсовета. Компания построила в Новосибирске один из двух городских крематориев. В мае стало известно, что мэрия Новосибирска ликвидирует МУП «Похоронный дом ИМИ». Для сохранения похоронного дела на АО «Мемориальная служба «ИМИ» переоформили договоры с филиалами МУПа.

Ранее внешняя пресс-служба «ИМИ» сообщала, что судмедэкспертиза отказалась выдать мужчине тело матери.