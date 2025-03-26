Банки снижают ставки и взносы по ипотеке

Согласно информации, опубликованной Центробанком, в феврале наблюдался значительный подъем на рынке ипотечного кредитования. Объемы выданных ипотечных займов выросли на 79% в сравнении с январскими показателями, что обусловлено более выгодными условиями государственных программ поддержки. Тем не менее, объемы рыночной ипотеки остаются сдержанными из-за высоких процентных ставок.

По состоянию на 21 марта, средневзвешенные ставки по ипотеке в двадцати крупнейших банках находятся на уровне 27,92% для первичного жилья и 28,41% для вторичного рынка. В текущем месяце отмечается увеличение выдачи ипотечных кредитов по сравнению с февралем, и банки прогнозируют дальнейший рост в пределах 10–30%.

В настоящее время Сбербанк намерен пересмотреть в сторону уменьшения свои процентные ставки, Абсолют-банк также собирается снизить ставку по ипотеке на первичном рынке с 1 апреля, а Альфа-банк уменьшил первоначальный взнос. При этом ВТБ снижает требования к сумме первоначального взноса.

Как заявил Сергей Бабин, руководитель управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, банк возобновляет программу ипотечного кредитования по двум документам, чтобы помочь клиентам оперативнее решать вопросы с жильем.

Кредитная организация будет применять расширенные методы анализа долговой нагрузки клиентов при реализации ипотеки по упрощенной схеме.