Онлайн-кинотеатры и сайты знакомств обяжут хранить информацию три года

Госдума приняла в первом чтении пакет антифродовых поправок в законодательство. Компании — организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей три года. Сейчас срок хранения ограничен одним годом. Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и электронных сообщений (их содержимого нововведения не касаются). В реестр ОРИ сейчас входят почтовые сервисы, мессенджеры, логистические компании, таксомоторные агрегаторы, сайты знакомств, онлайн-кинотеатры, СМИ и многие другие организации, — всего около 470 юрлиц.

Эксперты отмечают, что это усилит борьбу с онлайн-мошенничеством, однако, может сказаться на повышении цен на такси, онлайн-сервисы.

Советник по линии развития цифровизации вице-мэра Новосибирска Евгения Попантонопуло, руководитель Центра компетенций по технологическому предпринимательству и информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев полагает, что особого влияния на рынок эти корректировки в законодательство пока не окажут.

— В реестр ОРИ сегодня в основном входят крупные сервисы типа ВКонтакте, Яндекс, Skype, HH.ru, которые и так владели собственным «железом» для хранения данных, имели свой конкур защиты, либо пользовались услугами крупных ЦОДов с необходимой сертификацией, технологиями защиты и хранения данных. Для них не особо что-то изменится, — говорит собеседник Infopro54.

Тем компаниям, включенным в реестр, кто этим требованиям не соответствует, придется наращивать ресурсы для хранения и защиты информации. Это дополнительные затраты, но это решение законодателя, поэтому придется исполнять в любом случае. Руслан Копцев не исключил, что в итоге затраты или их часть будут переложены на конечного потребителя услуг.

На малый и средний бизнес эта нагрузка, видимо, пока не распространится, подчеркнул собеседник Infopro54.

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