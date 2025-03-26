Долги по налогам с новосибирцев планируют взыскивать без суда

С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила взыскания с граждан долгов по налогам. Налоговые органы смогут списывать с банковских счетов граждан долги по налогам без разрешения суда. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.

В настоящее время для списания задолженности с банковского счета должника налоговикам нужен хотя бы судебный приказ.

При этом судебный порядок взыскания налоговой задолженности сохранится. Он будет действовать, если плательщик подал жалобу и оспорил задолженность, до момента, как налоговый орган принял решение ее взыскать. А также, если разногласия не были урегулированы в досудебном порядке.

Руководитель комитета по финансовому оздоровлению и банкротству Новосибирского областного отделения «Опора России» Александр Тагильцев считает концепцию законопроекта положительной.

— По сути этим законопроектом сокращается административный механизм, который в какой-то мере, дублировал деятельность судебных приставов и значительно удлинял сроки погашения долга. С введением закона не будет необоснованных ограничений со стороны приставов и блокировок всех счетов, которые затрудняли работу налоговиков. У ФНС достаточно хорошо налажена система взаимодействия с налогоплательщиками. Все процессы проходят дистанционно и в спокойном режиме. Поэтому вероятность ошибок, на мой взгляд, сведена к минимуму. К тому же, прежде чем запускать механизм взыскания, должнику неоднократно направляются уведомления о наличии задолженности и требования об ее уплате, — говорит эксперт.

Собеседник редакции добавил, что новый закон также значительно упростит работу судебной системы, которая перегружена спорами разного характера. Однако, добавляет, что, как и любое нововведение этот закон требует детального изучения и доработки с учетом наработанной практики.

Напомним, в настоящее время досудебный порядок взыскания долгов работает только с организациями и предпринимателями.

По данным Минфина Новосибирской области в 2024 году недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет региона, по итогам 2024 года составила 6,5 млрд рублей. Это на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году.

Почти 30% задолженности приходится на налог на прибыль организаций — 1,942 млрд рублей. На втором месте НДФЛ — 20,2% или 1,314 млрд рублей. На третьем — транспортный налог — 18,7% или 1,217 млрд рублей. Далее идут налоги на совокупный доход (10,6% или 687 млн рублей), земельный налог (6,7% или 437 млн рублей), налог на имущество физлиц (6,2% или 401 млн рублей), налог на имущество организаций (4,6% или 301 млн рублей) и иные налоги (3,1% или 202 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме РФ предложили повысить налоги трудовым мигрантам до 30%. Авторы инициативы рекомендуют направить эти средства на развитие регионов.