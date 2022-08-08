Рекламодателям

Банки снизили ставки по выданным предпринимателям льготным кредитам

  • 08/08/2022, 15:23
Автор:
Банки снизили ставки по выданным предпринимателям льготным кредитам
Теперь ставка для бизнеса не может превышать ключевую более чем на 3 процентных пункта. С 25 июля это 11%.

Программу стимулирования кредитования для российского малого и среднего бизнеса (ПСК) обновили: стоимость займов вновь привязана к ключевой ставке Банка России и с 25 июля не может превышать 11% годовых. Такое ограничение касается не только новых кредитов, но и выданных ранее, сообщает пресс-служба СГУ.

ПСК – это совместная программа Банка России и Корпорации МСП, она действует уже несколько лет. Традиционно ставки для бизнеса по этой программе привязаны к ключевой. После 15 марта 2022 года ставки временно зафиксировали на уровне не выше 15% для малого бизнеса и не выше 13,5% – для среднего. Ключевая ставка на тот момент составляла 20%. Постепенное ее снижение позволило вернуться к привычному определению стоимости займа по этой программе.

— Снизится стоимость и тех кредитов, которые были выданы в рамках ПСК ранее по фиксированным ставкам. У банков есть время до середины августа на переоформление таких договоров. В Новосибирской области речь идет о кредитах на общую сумму 1,7 млрд рублей, — рассказала первый заместитель Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В регионе уже есть и первые выданные инвестиционные кредиты по обновленной программе. Предприниматели могут получить кредит по ПСК на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, а также рефинансирование ранее выданных кредитов. Ограничение по сумме – от 3 млн до 1 млрд рублей. Льготная ставка действует три года.

Фото: pixabay.com — RAEng_Publications

862

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ставка СГУ предприниматели МСП кредитование бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям

«Рынок не то что проседает — он катится, а местами просто летит вниз».
Читать статью >>
новости Сибири

Ряд регионов Сибири затягивают строительство детсадов

И не торопятся подавать заявки на привлечение федерального финансирования для капремонта школ.
Читать статью >>
новости Кемерово

Председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку

По собственному желанию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Вице-мэр Скатов вернулся к работе

Якобы после лечения травмы, полученной в результате следственных действий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям

08/08/2022, 18:26

Ряд регионов Сибири затягивают строительство детсадов

08/08/2022, 18:18

Председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку

08/08/2022, 16:49

Вице-мэр Скатов вернулся к работе

08/08/2022, 15:50
Популярное

Новосибирский медалист не поступил на бюджет из-за сбоя на «Госуслугах»

08/08/2022, 13:03

Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ

08/08/2022, 10:55

Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле

05/08/2022, 18:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на треть

08/08/2022, 17:03

Провели инструктаж по действиям в случае турбулентности

08/08/2022, 14:24

Льготные переводы физлицам с бизнес-пакетом РКО «Эквайринг плюс»

08/08/2022, 13:39
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска