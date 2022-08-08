Банки снизили ставки по выданным предпринимателям льготным кредитам

Программу стимулирования кредитования для российского малого и среднего бизнеса (ПСК) обновили: стоимость займов вновь привязана к ключевой ставке Банка России и с 25 июля не может превышать 11% годовых. Такое ограничение касается не только новых кредитов, но и выданных ранее, сообщает пресс-служба СГУ.

ПСК – это совместная программа Банка России и Корпорации МСП, она действует уже несколько лет. Традиционно ставки для бизнеса по этой программе привязаны к ключевой. После 15 марта 2022 года ставки временно зафиксировали на уровне не выше 15% для малого бизнеса и не выше 13,5% – для среднего. Ключевая ставка на тот момент составляла 20%. Постепенное ее снижение позволило вернуться к привычному определению стоимости займа по этой программе.

— Снизится стоимость и тех кредитов, которые были выданы в рамках ПСК ранее по фиксированным ставкам. У банков есть время до середины августа на переоформление таких договоров. В Новосибирской области речь идет о кредитах на общую сумму 1,7 млрд рублей, — рассказала первый заместитель Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В регионе уже есть и первые выданные инвестиционные кредиты по обновленной программе. Предприниматели могут получить кредит по ПСК на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, а также рефинансирование ранее выданных кредитов. Ограничение по сумме – от 3 млн до 1 млрд рублей. Льготная ставка действует три года.