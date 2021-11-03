Банки увеличили кредитование АПК на 22%

По итогам аудита, проведенного Минсельхозом РФ, российские банки в текущем году выдали кредиты на проведение сезонных полевых работ на сумму 650,3 миллиарда рублей. Эти показатели превысили прошлогодние на 22%, сообщает NVL.

Основным банком-кредитором АПК выступает Россельхозбанк. Он выдал 467,9 миллиарда рублей. На втором месте — Сбербанк, который выдал 182,4 млрд рублей.

Напомним, что за аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 533 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка – на сумму 388,4 млрд рублей, Сбербанка — 144,6 млрд рублей.

По итогам года, по расчетам Минсельхоза, планируется выйти на объем порядка 127 млн тонн в бункерном весе, в пересчете на «чистый» вес — более 123 млн. Это выше среднемноголетних значений.

Новосибирская область по итогам сезона 2021 года получила десятилетний рекорд — около 3,5 млн. тонн зерна в бункерном весе. За пределы региона за сентябрь-октябрь 2021 года реализовано более 235 тысяч тонн зерна урожая 2021 года. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 145 тысяч тонн. Кроме того, как ранее сообщал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, сельхозпредприятия активно вкладываются в развитие переработки сельхозпродукции во всех сегментах АПК, как в рамках импортозамещения, так и в рамках проектов по выходу на новые, в том числе зарубежные рынки, закупают технику. Динамика объемов кредитования в регионе в 2021 году пока не озвучивалась.

Напомним, ранее сельхозпроизводители региона отмечали в разговоре с корреспондентом Infopro54, что в 2021 году серьезно выросли цены на ГСМ, а также импортные минеральные удобрения, запчасти, семена и т.д.