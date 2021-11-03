«С оторванной от реальности властью нам не по пути»

Дизлайки городскому руководству вывели в оффлайн

— Игорь, минувшим летом вы провели довольно масштабную кампанию по отзыву мэра Новосибирска с должности. Намерены ли ее каким-то образом продолжать после общественных слушаний и рассмотрения на сессии горсовета? Что собираетесь предпринимать далее, как оцениваете перспективы этой кампании?

— Кампания стала беспрецедентно масштабной не только для города — для всей страны. Подобных в современной российской истории эксперты не видели. Нам удалось вовлечь десятки тысяч новосибирцев, собрать почти 2000 человек на очное собрание инициативной группы. 60000 горожан поставили подписи за досрочный отзыв мэра. И всем вместе пришлось убедиться, что в нынешней редакции, прописанной в Уставе города, процедура отзыва неосуществима. Большинство депутатов в горсовете, составленное из тесно сотрудничающих коммунистов и единороссов, блокировало наши попытки скорректировать Устав, чтобы в муниципальной части сделать процедуру отзыва мэра и депутатов исполнимой. Дальше мы с единомышленниками будем пытаться корректировать законодательство на областном и федеральном уровнях. В России идет работа над законом о публичной власти. Его появление обусловлено поправками к Конституции, в том числе которыми муниципалитеты вписаны в общероссийскую вертикаль. Через новый закон могут появиться пути, делающие процедуру отзыва исполнимой. Мы используем все возможности, чтобы довести начатое до конца и реализовать волю новосибирцев, стремящихся избавиться от не оправдывающих доверия управленцев и депутатов.

— Не планируете масштабировать процедуру отзыва с мэра персонально на какие-то структуры мэрии, ее чиновников?

— Продумывая совершенствование механизма отзыва, мы много дискутировали о том, какими должны быть объективные оценки эффективности мэра. В итоге пришли к выводу, что в муниципалитете неправильно оценивать работу лишь первого лица. Надо анализировать эффективность его заместителей, руководителей направлений. Нужно понимать, с кого и за что спрашивать. Тогда можно будет внедрить новые механизмы мотивации руководителей исполнять работу качественно и своевременно. Проработкой этих вопросов мы займемся в ближайшее время.

— Что известно о планах в этом направлении соратников из других партий — «Новые люди» и «Партия роста»?

— Рассчитываю, что фракция «Новых людей» в заксобрании займется корректировкой областного законодательства в части процедуры отзыва. Также «Новые люди» вместе с нашим объединением «Лига эффективности» ведут серьезную работу над критериями оценки глав муниципальных образований. Это тоже может стать основой для законотворческих изменений. По итогам прошедших выборов «Новые люди» смогли сформировать фракцию в Госдуме. Структура партии сейчас меняется, уточняются планы. Думаю, что у новосибирских инициатив хороший шанс получить развитие на федеральном уровне. Наш совместный опыт будет востребован в Москве.

С «Партией роста» сохраняем контакты, ждем, когда они определятся со стратегией по итогам парламентских выборов.

— Какие настроения демонстрировали горожане, поставившие подписи за отзыв мэра? Что являлось основными поводами для их недовольства? Как вообще удалось мобилизовать такое количество людей?

— В большинстве случаев поводом поддержать нас было состояние города: проблемы с дорогами, транспортом, зелеными зонами, социальной сферой. Причем проблемы не сиюминутные, а те, которые не решаются годами. Многие новосибирцы указывали на сильный контраст с городами соседних регионов, выглядящими лучше. Немало рассерженных откликов было по поводу того, что в муниципальных СМИ и аккаунтах чиновников — бурное развитие, а фактически городская среда деградирует. Этот контраст не может не бросаться в глаза. Будто бы городская власть живет в одном Новосибирске, а горожане — в другом. С оторванной от реальности властью нам не по пути. В соцсетях настроения рассерженных горожан очевидны. Нам удалось вывести огромное количество дизлайков в адрес городского руководства из онлайна в оффлайн. Люди тратили время и силы, чтобы прийти и выразить свое несогласие с действиями нынешнего мэра. Это сложней, чем просто написать гневный коммент в соцсетях. Но идея оправдалась. Мы это увидели на встрече, собравшей почти 2000 человек, из которых более 1100 вписались в инициативную группу. А потом и при сборе 60000 подписей.

— А если отметить положительные стороны работы руководства муниципалитета, какие можете назвать решения, проекты?

— Среди руководства города в завтрашний день пытается смотреть вице-мэр Анна Терешкова. Не все ее проекты бесспорны, но она, как мне кажется, искренне переживает о будущем города и старается заботиться о перспективах Новосибирска. Это контрастирует по сравнению с большинством муниципальных руководителей, работающих по принципу «день прошел — и слава богу».

Кухонные протесты против электоральной активности

— Можете дать объективную оценку: насколько тема отзыва мэра помогла лично вам в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы? Чего еще в рамках выборной кампании удалось достигнуть? Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?

— Фактически мне пришлось вести две кампании. Инициатива по отзыву мэра стала коллективной, народной кампанией. Подготовка к выборам — моей персональной. По факту первая заняла больше моего времени. Я шел на выборы по Новосибирскому округу против двух кандидатов от «партий власти»: одного — от областной, другого — от городской. Оба пользовались внушительными административными и финансовыми ресурсами, несравнимо больше моих. И все же я считаю, что мог победить, если бы явка была выше. Люди хотят перемен, но пока многим не хватает веры в свои голоса. «Кухонные протесты» пока доминируют, идти на участки большинство не хочет. В связи с этим голоса 18000 новосибирцев, отданные в мою поддержку, очень ценны. Особо признателен жителям Заельцовского района, моим избирателям, активно участвовавшим в выборах. В части района, которую я представляю в горсовете, мне удалось победить соперников. Для меня это важнейший критерий, показывающий, что я сохранил доверие людей, избравших меня депутатом в 2020-м. Многие соседи в этот раз стали моими добровольными агитаторами, за что я им благодарен. Буду оправдывать доверие работой в горсовете.

Проблемы появляются внезапно или просто долго замалчиваются?

— Горсовет приступил к работе в рамках нового политического сезона. Какие, на ваш взгляд, существенные, острые проблемы в настоящее время обсуждают депутаты? Ваши предложения по этим вопросам?

— На первом плане — кампания по масштабному ремонту дорог, которая началась в этом году не вовремя. Исполнить все работы в срок и с соблюдением качества практически невозможно. Эту ситуацию одинаково оценивают все политические силы, представленные в горсовете. Но диагнозы разные. Коммунисты убеждают общественность, будто область поздно выделила городу деньги. А своевременно ли руководство города просило эти средства? Только в отчете за 2020 год Локоть признал, что 30% дорог — в ненормативном состоянии. В предыдущих отчетах мэра дороги были представлены как на 100% соответствующие нормативу. В чем же дело? Проблема проявилась внезапно или же ее замалчивали годами? У депутатов очень серьезные претензии к планированию. Как запоздали с дорожным ремонтом, можем запоздать и с подготовкой к зиме. Заниматься проблемами чистки улиц и вывоза снега надо в октябре, а у мэрии такими темпами до этого дойдут руки в январе.

При этом исполнительная власть не хочет учиться на своих ошибках. Городская контрольно-счетная палата ведет большую работу, анализируя деятельность подразделений мэрии. Где-то работа ведется нормально, а где-то — вопиющая некомпетентность. Но такое ощущение, что акты проверки КСП интересны лишь аудиторам да некоторым депутатам. Руководство мэрии не ходит на обсуждение отчетов.

Как все дороги ведут в Рим, так и в городской власти все вопросы ведут к мэру. Какие управленческие стандарты задает первое лицо, такой пример берут и прочие исполнители. Поэтому мы с коллегами продолжим добиваться перемен именно от мэра. В первую очередь — повышать качество планирования, чтобы системные, хорошо известные всем проблемы решались вовремя.

— Как показала история прошлого года, много копий было сломано и даже сейчас продолжает ломаться вокруг градостроительной политики — генплана, правил застройки. Насколько, на ваш взгляд, по результатам обсуждений этих двух масштабных документов удалось найти точки соприкосновения депутатов, профильных чиновников, общественников города? Где еще остались слабые места?

— Убежден, что принятый в 2020 году генплан проработан гораздо лучше предыдущего. Но остается непонятным, как и когда городская власть предполагает воплощать прописанные в нем проекты: 6 новых станций метро к 2030 году — это ведь просто фантастика! И это останется несбыточным, если события будут развиваться как в бывшем аэропорту Северный. Это территория моего округа. Мэрия выдала разрешения на начало строительства гигантского жилого комплекса «Легендарный-Северный», не уточнив планы по строительству транспортной и социальной инфраструктуры. Это значит, что на округе появятся десятки тысяч новоселов, а мест в детсадах, школах и поликлиниках не хватает уже сейчас. Когда будут строить новые? Когда будут новые развязки, если уже сейчас здесь ежедневные пробки? Стоит ли спрашивать, когда планируется ввод новой станции метро «Северная»? У мэрии ответов нет. Поэтому депутаты вынуждены добиваться приостановки строительства жилья до тех пор, пока не станет ясно, когда социальная и транспортная инфраструктуры «догонят» уже запущенный проект. Таких примеров, к сожалению, немало, поэтому заложенное в генплане мы, по сути, дорабатываем текущими корректировками.

— Сейчас в горсовете началась традиционная работа над бюджетом, если видели проект, то намерены ли вносить какие-то свои предложения? Какие? Согласны ли с некоторыми из коллег по депкорпусу, что необходимо пересмотреть механизм внесения поправок от депутатов?

— Проект бюджета в горсовет вносит мэр. Депутаты не имеют права сами его разрабатывать. Вообще мэр вносит бюджет тогда, когда считает нужным. Знакомиться подробно с этим документом имеют возможность не все депутаты, а вхожие в ближний круг. Депутатам с альтернативным взглядом на городское развитие дают возможность знакомиться с бюджетом в последний момент. Нас ставят перед фактом — принимать или нет. Так что бюджет принимается в авральном режиме. Время уже не позволяет вносить системные изменения, а вносить декоративные правки смысла нет. Необходимо изменить регламент так, чтобы обеспечить временной лаг на вдумчивую работу с документом и подготовку поправок. В этом году уже поздно, радикальных перемен ждать не стоит. Но к следующему бюджету нужно постараться изменить подход.

— Если говорить о депкорпусе горсовета в целом, то кого видите своими союзниками, кого, наоборот, антагонистами? Как это проявляется? Возможен ли, на ваш взгляд, какой-то общий знаменатель среди если не всех, то большинства депутатов, максимально объединяющий представителей различных политических сил, а не только КПРФ и ЕР? По каким вопросам его можно достигнуть? Есть ли удачные примеры?

— Я не вижу антагонистов, за исключением нескольких яростных сторонников Локтя, для которых единственный способ набрать очки внутри партии — это нападки на критиков мэра. В горсовете действительно доминирует фактор договоренности двух партий. Если фракции ЕР и КПРФ согласовывают решение по какому-то вопросу, мнения всех остальных «идут в игнор». Из-за этого в горсовете гораздо более конфликтная обстановка, чем в Законодательном Собрании. Там — 6 партийных объединений плюс независимые депутаты, и голос каждого имеет значение при принятии решений. Общеизвестно, что в заксобрании решения уже давно не принимают простым большинством голосов. Коллеги стремятся к единогласной позиции. Горсовету до такой политической культуры далеко. Но некомпетентность некоторых чиновников настолько велика, что представители всех политических сил в горсовете волей-неволей вынуждены объединяться для изменения ситуации. Например, мы с коллегами из разных партий выразили недоверие бывшему руководителю департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александру Люлько. Депутатская критика в тот раз способствовала не только смене руководителя, но и комплексной реформе департамента. Надеюсь, таких примеров взаимодействия будет больше. Все понимают, что нынешний союз ЕР и КПРФ обусловлен временной политической конъюнктурой, которая может поменяться в любой момент.

Фото из личного архива И. Украинцева