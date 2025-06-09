Банки в Новосибирске готовятся к снижению ставок по длинным вкладам

Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться.

По данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи, с 25 апреля ставки по вкладам пересмотрели 13 банков из двадцатки крупнейших. В итоге средняя доходность депозитов на три месяца снизилась на 0,22 п.п., на шесть месяцев — на 0,47 п.п., на 12 месяцев — на 0,22 п.п. Максимальные ставки в топ-20 банков также продолжили снижаться: с 21–22% до 20,4–21% годовых.

Ряд крупных кредитных организаций России уже анонсировали два снижения вкладов в июне. В итоге по некоторым продуктам ставка может упасть до 16% годовых. В других банках заявляют, что провели снижение ставок в начале июня, а сейчас внимательно мониторят рынок.

Однако, говорить о серьезном изменении «сберегательного» тренда пока преждевременно, считают аналитики ВТБ, так как ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне.

В тоже время, сейчас эксперты ожидают рост спроса на короткие депозиты, и борьба за вкладчика между банками на этом сегменте усилится.

— Накопленные на вкладах средства пойдут на крупные покупки или инвестиции только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки — до уровней 14-15% годовых, — заявили в ВТБ.

Стоит отметить, что снижения ставок по розничным кредитам аналитики ВТБ не ожидают и уверены, что до «кредитного ренессанса» пока еще достаточно далеко.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, на 1 апреля 2025 года жители Новосибирской области держали на счетах в банках более 944 млрд рублей (без учёта счетов эскроу). За 12 месяцев объем вкладов вырос на 30% (+216 млрд рублей).

Наиболее востребованы у населения региона краткосрочные и среднесрочные вклады, а также накопительные счета, которые позволяют гибко распоряжаться своими накоплениями. При этом те, кто пользуются «длинными» вкладами, фиксируют повышенную доходность надолго.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки.