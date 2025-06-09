Стройнадзор проверил строительство спорткомплекса со скалодромом в Новосибирске

Специалисты третьего отдела Госстройнадзора проверили ход строительства спорткомплекса в Кировском районе Новосибирска.

Трехэтажное здание площадью 8217 кв. метров возводится на улице Ватутина (недалеко от от СТЦ «МЕГА») в четыре этапа. Они включаю в себя создание двух автостоянок (на 38 и 57 машиномест), спорткомплекс с открытым бассейном круглогодичного использования, а также тренажерным залом, детским скалодромом, медицинским кабинетом и другими помещениями. Здесь также будет обустроена отдельная кабина для людей с ограниченными возможностями передвижения. Кроме того, проектом предусмотрено строительство теплового пункта, канализационно-насосной станции и газовой котельной. В настоящее время строительно-монтажные работы идут в самом комплексе, а также готовятся площадки под автостоянки.

— На объекте дана оценка завершению работ по устройству утепления, кровли, кирпичных стен и перегородок, монтажу светопрозрачных конструкций, проверена исполнительная документация. Проверка этапа работ завершена без нарушений, — рассказали в ведомстве.

Застройщиком объекта является ООО СЗ «Астон. Бугринка». Разрешение на строительство было выдано в ноябре 2023 года. Позже оно было продлено. Срок действия настоящего разрешения — до 7 октября 2025 года. 22 мая 2025 года мэрия выдала застройщику разрешение на строительство котельной спорткомплекса. Оно действительно до 22 января 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в центре Новосибирска появится спорткомплекс за 1,6 млрд рублей. В его создании заинтересован инвестор проекта новой инфекционной больницы — Группа компаний К1.