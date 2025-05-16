Новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей

К началу апреля 2025 года на банковских счетах жителей Новосибирской области накопилось без учета эскроу-счетов более 944 млрд рублей. За год сумма выросла на 216 млрд рублей (30%), несмотря на некоторое снижение банковских ставок. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

— Банки продолжают предлагать доходность по вкладам и накопительным счетам, превышающую текущую инфляцию. Это даёт возможность новосибирцам не только защитить свои сбережения, но и заработать на сберегательных инструментах, — отметили в Банке России.

Чаще всего новосибирцы краткосрочные и среднесрочные вклады, а также накопительные счета, которые позволяют гибко распоряжаться своими накоплениями.

Напомним, ключевая ставка сейчас 21%. Центробанк рассчитывает, что в 2025 году годовая инфляция снизится до 7–8%, а уже в 2026 году вернется к целевому уровню в 4%.

По данным аналитиков ГУ ЦБ, годовая инфляция в Новосибирской области в марте 2025 года составила 11,26%, что выше, чем в целом по стране (10,34%). Значительнее всего в марте и в целом за год подорожало продовольствие. Наиболее существенный вклад в рост цен на продукты питания оказали сыры и другие продукты из молока.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки. В апреле на рынке региона наблюдается рост количества сделок по ДДУ за наличные.